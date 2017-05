Fontosak a nyugat-európai magyar szervezetek

2017. május 13. 17:01

A nemzetpolitika alakítását fontos iránymutatásokkal, útmutatásokkal segítette a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombati budapesti sajtótájékoztatóján, a szervezet közgyűlésének szünetében.

Potápi Árpád János úgy fogalmazott: a nemzetpolitika működése sokkal nehezebb lenne, ha ez a szervezet nem létezne és örül annak, hogy az államtitkárság munkáját segítette. Hozzátette: bízik abban, hogy a 16 éves ernyőszervezet, amely összefogja a nyugat-európai magyar közösségeket, a jövőben is hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetpolitikában sikereket érjenek el.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a szervezet közgyűlése újraválasztotta Deák Ernőt (Ausztria) elnöknek, Bihari Szabolcsot (Svédország) és Klement Kornélt (Németország) alelnöknek.



Deák Ernő fontosnak nevezte, hogy 16 éven át sikerült összetartaniuk a heterogén és szétszórtságban élő nyugat-európai magyarságot és büszkék, amiért a kormány partnernek tekinti őket. Hozzátette: nem a kormány "csatlósai", ők meggyőződésből vallják a magyarságpolitikát, amelyet a jelenlegi magyar kormány képvisel.



A szervezet életében kiemelkedő feladatnak nevezte a magyar nyelvű oktatás fenntartását, hogy a külföldön születettek is meg tudják őrizni magyarságukat, ehhez a befogadó államok támogatását is szeretnék elérni.



Bihari Szabolcs alelnök a nyugati magyar diaszpórával kapcsolatban azt mondta, a második generációs fiatalok magyarságtudata már nem olyan természetes, mint az első generációs emigránsoké volt.



A munkavállalási céllal külföldre költözők célja is más, mint az 1990 előtti emigránsoké, a szervezet számára pedig nagy kihívás ezeknek a különböző elképzeléseknek az összefogása - mutatott rá.



Klement Kornél alelnök jelezte: több konferenciát is tartottak a határon túli autonómia kérdésében, hogy "közös gondolkodást" indítsanak el a befogadó társadalmakban, emellett feladatuknak tekintik a Magyarországról megjelenő téves hírek helyreigazítását is.



A nyugat-európai magyar szervezetek tömörítő ernyőszervezet 2001 őszén alakult meg, célja és feladata, hogy koordinálja Nyugat-Európában a magyarság civil életét, hogy az ott élő magyarok ne veszítsék el a nyelvüket, a kultúrájukat és az identitásukat. A szövetségben 16 ország - Ausztria, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Portugália, Svájc és Svédország - magyar szervezete képviselteti magát.



Az államtitkár arra a kérdésre, támogatja-e Fodor Gábor liberális politikusnak a kannabisz legalizálásáról szóló törvénymódosítását, azt válaszolta, messze nem ért egyet a javaslattal és reméli, képviselőtársai is így gondolkodnak.



Néha megdöbbenek, hogy némelyek a nem normális dolgokat normálisként eladva próbálják ráerőltetni a szélsőséges nézeteiket a társadalom normális többségére" - jegyezte meg.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (j2), Deák Ernő elnök (b), valamint Klement Kornél (b2) és Bihari Szabolcs (j), alelnökök a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) budapesti közgyűlését utáni sajtótájékoztatón a Hotel Benczúrban 2017. május 13-án. MTI Fotó: Bruzák Noémi



MTI