Nem foglalkoztatja az RMDSZ-t a kormányra lépés

2017. május 13. 17:42

Kelemen Hunor szerint a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) egyelőre nem foglalkoztatja a kormányra lépés kérdése.

Az RMDSZ elnöke a szövetség szombati zilahi kongresszusa végén tartott rögtönzött sajtótájékoztatón újságírói kérdésre reagált Liviu Dragnea szociáldemokrata (PSD) pártelnöknek a kormányra hívására. Hozzátette: a szövetség egyelőre azt tekinti céljának, hogy tartalommal töltse meg a kormánypártokkal kötött parlamenti együttműködési megállapodását.



Kelemen Hunor nem kívánt részleteket elárulni arról a beszédében említett tényről, hogy a román külügyminisztérium akadályozni próbálja az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) jövő heti kolozsvári kongresszusát. A témával kapcsolatban csak annyit említett meg, hogy több forrás is jelezte: a román diplomácia megpróbálja lebeszélni a FUEN-kongresszusra meghívott politikusokat, hogy részt vegyenek a rendezvényen.



Az MTI kérdésére, hogy a szövetség be kívánja-e terjeszteni a parlamentben a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó tervezetét, amelynek elkészítéséről a négy évvel ezelőtti kongresszuson született határozat, Kelemen Hunor kijelentette: a tervezetet akkor terjeszti be a szövetség, amikor alkalmasnak látja erre a pillanatot. "Mind a kulturális autonómia tervezete, mind a regionális autonómia tervezete készen áll, és várjuk az alkalmas pillanatot arra, hogy lépni lehessen" - fogalmazott Kelemen Hunor.



Hozzátette: eredményt akarnak, nem csak bűvészmutatványt. Úgy vélte: ha a szövetség most nyújtaná be a tervezetet, akkor az az alkotmánybírósághoz kerülne előzetes normakontrollra, és még csak a parlamenti vitáig sem jutna el. "Azt a helyzetet kell megteremtenünk, amikor érdemben lehet lépnünk. (.) A helyzetteremtéssel évek óta foglalkozunk, de ez nem csak rajtunk múlik. A román politika ma nemcsak a székelyektől, hanem általában a regionális identitások felerősödésétől fél" - fogalmazott a politikus.



Kelemen Hunor arra a kérdésre is reagált, hogy a cselekvési terv miért nem tér ki a magyar nyelv székelyföldi regionális hivatalos státusának az elérésére. Ez ugyanis hangsúlyos pontja volt a szövetség tavalyi választási programjának. Elmondta: a cselekvési tervben az 1918-as román ígéretek betartatása szerepel, és ez a nyelvi jog az ígéreteknek is része.

Kormányzásra hívta burkoltan az RMDSZ-t a PSD elnöke

Kormányzásra hívta burkoltan a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) szombaton a szövetség zilahi kongresszusát köszöntő Liviu Dragnea, a román kormánykoalíció vezető erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke.

A román politikus többek között arról a bizalmi viszonyról tett említést, amely közte és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök között kialakult az elmúlt időszakban. Úgy vélte, az RMDSZ és a PSD parlamenti együttműködése eredményes.



Megjegyezte: a politikában sokszor egy kézfogás fontosabb, mint egy sokoldalas együttműködési megállapodás.



"Gondolkozhatunk azon, Hunor, hogy talán érdemes megtennünk a következő lépést is" - utalt a kormányzati együttműködésre a politikus. Hozzátette: tudatában van annak, nem érett még meg az idő arra, hogy az RMDSZ már a zilahi kongresszusán döntsön erről. Kijelentette: magára vonatkozóan is érvényesnek tekinti a kongresszus "Nem hátrálunk meg!" jelmondatát. Maga is hasonló elszántsággal kívánja érvényesíteni a román kormány programját.



Liviu Dragnea arra kérte az erdélyi magyarság politikai képviseletét, hogy Erdély és Románia egyesülésének a centenáriuma közeledtével legyenek partnerek a következő száz év projektjének a kidolgozásában. "Ha a megosztó stratégiákat folytatjuk, olyan dolgokat is elveszíthetünk, amelyeket közösen építettünk fel, és a román-magyar bizalom is sérülhet" - jelentette ki a politikus. Az RMDSZ támogatását kérte a "hegemóniára törekvő intézményekkel szembeni" harcban is, "amelyek nem értették meg a hatalmi ágak szétválasztásának a szükségességét" - utalt a politikus a korrupcióellenes harc vélt túlkapásaira.



A PSD elnöke fontosnak tartotta az anyanyelvű oktatást, de arra kérte az erdélyi magyarokat, hogy tanítsák meg románul is a gyermekeiket, mert szerinte ezzel az ő lehetőségeik bővülnek. Azt is kívánatosnak tartotta, hogy Székelyföldet ne kerüljék el az autópályák. A politikus úgy vélte: nincs szüksége az RMDSZ-nek ügyvédekre - utalt a szövetség nemzetközi aktivitására -, és az RMDSZ-nek az országon belül kell keresnie a megoldásokat a közösség gondjaira.



Klaus Iohannis államfő a kongresszushoz intézett - tanácsadója által felolvasott - üzenetében azt hangsúlyozta: számít az RMDSZ szakértőire abban a bizottságban, amelyet az országprojekt kidolgozására hívott össze. Az államfő a román parlamenti pártok számára is példaértékűnek tartotta az RMDSZ modernségét és eredményességét.



Sorin Grindeanu miniszterelnök üzenetében azt hangsúlyozta, hogy az RMDSZ mindig a stabilitás tényezője volt Romániában. Szinte valamennyi román politikus méltányolta, hogy az RMDSZ az egyik legmegbízhatóbb partner a román politikában, vállalásait betartja.



A köszöntések után elkezdődtek a zilahi RMDSZ-kongresszus érdemi munkálatai.

MTI