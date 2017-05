NB1 - Idegtépő harc a kiesés ellen

2017. május 13. 21:08

Döntetlent játszott Sopronban a Vasas

A Vasas kétszeri vezetés után döntetlent játszott a Haladás ideiglenes otthonában, Sopronban a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 31. fordulójában.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Swietelsky Haladás-Vasas 2-2 (0-1)



Sopron, 2435 néző, v.: Vad II (Andó-Szabó, a szünetben)



gólszerzők: Iszlai (49., 11-esből), Schimmer (88.), illetve Burmeister (36.), Gaál (73.)

sárga lap: Korcsmár (29.), Hangya (65.)



Swietelsky Haladás: Király G. - Jagodics M. (Schimmer, 82.), S. Wils, Devecseri - Polgár, Iszlai, Jancsó (Kovács L., 79.), Bosnjak - Rácz B., Kiss B., Tóth M. (Halmosi, 76.)



Vasas: Nagy G. - Burmeister, Korcsmár (Vaskó, 66.), Ristevski - Kleisz, Berecz, Vida, Hangya - Gaál B. (Ádám, 74.), Kulcsár T., Remili (Manjrekar, 81.)



A Vasas kezdte aktívabban a mérkőzést, s Kulcsár buktatása után már a 12. percben előnybe kerülhetett volna, de a megítélt 11-est Berecz kihagyta, illetve Király hárította. A folytatásban mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, majd a játékrész hajrájához közeledve megszerezték a vezetést a vendégek: egy beadás után Burmeister 6 méterről a kapuba fejelte a labdát.

Vad II István játékvezető megsérült, így a szünetet követően Andó-Szabó Sándor fújta a sípot.



A második félidő is 11-essel indult, annyi különbséggel, hogy ezt a Bosnjak elleni szabálytalanságért a Haladás kapta, s Iszlai be is lőtte. A második játékrész is kiegyenlített csatát hozott, s egy elpuskázott nagy ziccer után a Vasas ismét megszerezte a vezetést. A hajrában a Haladás minden tartalékát mozgósította, s ennek meg is lett az eredménye: a csereként beállt Schimmer góljával ismét egyenlített, s ezzel egy pontot otthon tartott.

Gól nélküli döntetlen a Ferencváros-Debrecen összecsapáson

A címvédő Ferencváros hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Debrecennel a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában szombaton.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Ferencváros-Debreceni VSC 0-0



Groupama Aréna, 6596 néző, v.: Pintér

sárga lap: Lovrencsics (93.), illetve Osváth (65.)



Ferencváros: Dibusz - Dilaver, Nalepa, Leandro, Lovrencsics - Gera, Koch - Moutari (Hajnal, 79.), Bognár I. (Radó, 68.), Varga R. (Kundrák, 65.) - Böde



Debreceni VSC: Danilovic - Osváth, Szatmári, Brkovic, Ferenczi - Tőzsér, Jovanovic - Feltscher (Mengolo, 65.), Holman (Suk, 88.), Könyves (Sekulic, 74.)- Handzic



A Ferencváros futballozott fölényben az első félidőben, de a Debrecen is felvállalta a támadásokat. A legnagyobb helyzetet is a vendégcsapat alakította ki, ám Lovrencsics hatalmasat mentett a gólvonalon.



A második játékrészben hasonlóképpen produkáltak a gárdák, mindkét oldalon több helyzet is kialakult, a támadók azonban minden lehetőséget elpuskáztak ezen az estén.

Győzelmével újabb lépéssel közelebb a bajnoki címhez a Honvéd

A listavezető Honvéd hazai pályán 2-1-re legyőzte az MTK együttesét szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában. A kispestiek előnye így jelenleg három pont a második, 20.30 órától pályára lépő Videotonnal szemben.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Budapest Honvéd-MTK Budapest 2-1 (0-0)



Bozsik Stadion, 3370 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Holender (64.), Koszta (83.), illetve Ramos (65.)

sárga lap: Baráth (74.), illetve Borbély (54.)



Budapest Honvéd: Gróf - Ikenne-King, Baráth, Kamber, Bobál - Holender, Nagy G. (Vasiljevic, 82.), Gazdag (Koszta, 59.), Zsótér - Lanzafame (Villám, 89.), Eppel



MTK Budapest: Petkovic - Poór, Grgic (Korozmán, 56.), Vadnai, Katona - Vass - Borbély, Kanta, Ramos, Okuka (Martinez, 86.) - Torghelle



A Honvéd a várakozásnak megfelelően azonnal nekiugrott az MTK-nak, de a kék-fehérek rendkívül fegyelmezett védekezéssel hárították ezeket a próbálkozásokat. A félidő közepére kijött a szorításból a vendégalakulat, s néhány alkalommal már a kispesti kapuig is eljutott.



A fordulást követően sem változott a játék képe, a Honvéd fölénye a 64. percben góllá érett. A közönség javában ünnepelt, amikor az MTK - gyakorlatilag rögtön - egyenlített.



A hajrára mindkét együttes nagy erőket mozgósított, hiszen csak a győzelem volt elfogadható mindkét félnek: a küzdelemből a Honvéd jött ki jobban, hiszen a csereként pályára lépő Koszta emelésével otthon tartotta a három pontot.

Kétgólos hátrányról mentett pontot a Diósgyőr

A Mezőkövesd 2-0-ra vezetett a DVTK ellen Debrecenben a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában, mégsem tudott nyerni: pontosztozkodással zárult a találkozó.

Ezzel is némileg kedvezőbb helyzetbe került azonban a kiesés elkerüléséért harcoló mindkét együttes, mivel az előző kör után hozzájuk hasonlóan 35 pontos MTK kikapott a Honvédtól.



A diósgyőri csapat a DVTK-stadion építése miatt Mezőkövesden rendezi a hazai mérkőzéseit, de a mezőkövesdiek ellen nem ellenfele otthonában játszik, ezért rendezték a szombati találkozót a debreceni Nagyerdei Stadionban.



OTP Bank Liga, 31. forduló:

Diósgyőri VTK-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (0-2)



Debrecen, 3043 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Makrai (47.), Busai (69.), illetve Molnár (13.), Sós (17.)

sárga lap: Makrai (51.), illetve Tujvel (31.), Egerszegi (66.), Szeles (70.), Baracskai (91.)



Diósgyőri VTK: Antal - Eperjesi, Busai (Fülöp, 81.), Jagodinskis (Dausvili, 71.), Tamás - Mevoungou - Diego, Makrai - Szarka, Ugrai, Novothny



Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel - Vági, Hudák, Szeles, Gohér - Egerszegi, Sós (Baracskai, 61.) - Molnár (Pauljevic, 83.), Bacelic-Grgic, Kink (Diallo, 66.) - Strestík



Az első tíz percben a Diósgyőr volt aktívabb, mégis a legutóbbi három mérkőzését elveszítő Mezőkövesd került csakhamar kétgólos előnybe. A DVTK nagy mezőnyfölényt alakított ki az esőben zajló első félidő további részében, többször el is jutott ellenfele kapujáig, de a mezőkövesdiek ellentámadásai voltak veszélyesebbek.



A pihenőt követően gyorsan szépített a Diósgyőr, majd nagy iramot diktálva nyomás alá helyezte ellenfele kapuját, egymás után alakította ki helyzeteit, ennek eredményeként pedig egyenlíteni tudott. A folytatásra sem állt le, akár újabb gólt is szerezhetett volna, de a Mezőkövesd is megpróbálta kicsikarni a győzelmet, a helyzetek azonban mindkét oldalon kimaradtak.

Fölényes paksi siker a Gyirmót ellen

A Paks hazai pályán fölényes, háromgólos győzelmet aratott a sereghajtó, már biztos kieső Gyirmót felett a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában.

OTP Bank Liga, 31. forduló:

Paksi FC-Gyirmót FC 3-0 (3-0)



Paks, 600 néző, v.: Bognár

gól: Bartha (19.), Szakály D. (25., 30.)

sárga lap: Lenzsér (75.), Báló (90.), illetve Kiss M. (49.)



Paksi FC: Molnár P. - Kulcsár, Lenzsér, Gévay, Báló - Papp K. (Kecskés T., 76.) - Haraszti (Hahn, 79.), Hajdú, Bertus, Bartha - Szakály D. (Daru, 79.)



Gyirmót FC: Nagy S. - Achim, Bojovic, Radeljic, Szegi - Bori, Kiss M. - Madarász (Csiki, 61.), Szalánszki, Vass (Veres., 90.) - Novák (Máté, 74.)



Az álmosan csordogáló első húsz perc végén egy távoli lövéssel előnyhöz jutott a házigazda Paks, amely ezt követően rövid idő alatt még kétszer kihasználta a gyirmóti védelem hiányosságait, s ezzel eldöntötte a találkozót.



A folytatásban is többször szerezhetett volna újabb gólt a Paks, ám a lanyhább második félidőben már egyik fél sem igazán erőltette a játékot.

