20 százalékos terménykiesés várható a zöldségeknél

2017. május 13. 21:11

Mintegy 20 százalékos terménykieséssel lehet számolni a zöldségek esetében az időjárás okozta károk miatt a FruitVeB Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szerint.

Domján Erika az M1 aktuális csatorna szombati műsorában azt mondta, pontos képet még nem kaptak a fagy és jégkárok elhúzódó hatása miatt, de a szamócánál már tapasztalható a 20-30 százalékos terménykiesés.



Megjegyezte, hogy Magyarország a környező országokhoz képest "olcsón megúszta" a májusi fagyos időszakot, Németországban, Ausztriában, Lengyelországban sokkal nagyobb károk keletkeztek.



Elmondása szerint a kiesés csak az egyik árfelhajtó tényező, a munkaerő-igényes ágazatban a minimálbér emelése is kihat a termények árára, ahogy az öntözéssel kapcsolatos jogszabályok okozta többletköltségek is.



Az uniós piac is befolyásolhatja az árakat mivel, ha az unióban hiány mutatkozik egy termékből, akkor a termesztők exportálni fogják azt a terményt, amely szintén árfelhajtó hatású.



Domján Erika szerint ezeket a hatásokat az élelmiszer-áfa 5 százalékos csökkentésével lehetne mérsékelni és hozzáfűzte, hogy csak a zöldség-gyümölcs ágazatban maradt 27 százalékos az áfa mértéke.

MTI - M1