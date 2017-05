Gleizé - Magyarország volt a díszvendég

2017. május 14. 16:17

Magyarország volt a díszvendége a franciaországi Gleizé Európa-hetének - tájékoztatta az MTI-t vasárnap Havasi János, a Párizsi Magyar Intézet igazgatója.

"Ismét bebizonyosodott, hogy ha a valódi értékek kapnak szerepet a nemzetközi kapcsolatokban, semmilyen politikai vagy kommunikációs manipuláció nem képes befolyásolni egy ország megítélését" - mondta a kulturális intézet vezetője.



A Lyon vonzáskörzetében fekvő, a Beaujolais-borvidék egyik fellegvárának számító kisváros saját kezdeményezésére választotta Magyarországot május 9. és 13. között megrendezett Európa-hét partneréül.



Havasi János tájékoztatása szerint május 9-én Gleizé városházának parkjában hazánkat bemutató szabadtéri kiállítás nyílt, 11-én pedig magyar népmeséket adtak elő francia színészek a helybeli gyerekeknek, majd Liszt Ferenc négykezeseiből rendezett hangversenyt Elodie Vignon és Stefan Cassar zongoraművész.



A magyar rendezvények fő programjaként szombaton népzenei estet és táncházat tartottak a kisváros egyik rendezvénycsarnokában. A mintegy százfős francia közönség számára Havasi János mutatta be a legjellemzőbb magyar népi hangszereket, majd a párizsi, lyoni, grenoble-i és genfi amatőr muzsikusokból álló együttes zenéjére dunántúli, mezőségi és moldvai csángó táncokat tanítottak Körösi Csoma-ösztöndíjas fiatalok.



A polgármester részvételével lezajlott nagy sikerű rendezvény koordinátora a lyoni Magyar-Francia Egyesület volt. Elnökének, Gábor Áronnak figyelme még arra is kiterjedt, hogy hagyományos magyar sütemények és italok is kerüljenek az asztalokra - olvasható a közleményben.

MTI