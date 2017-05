Túraautó-vb - Michelisz negyedik lett a fő futamon

2017. május 14. 16:26

Michelisz Norbert negyedikként ért célba a túraautó-világbajnokság (WTCC) mogyoródi versenyhétvégéjének vasárnapi második, fő futamán.

A Honda magyar pilótája - aki a nyitófutamot autója sérülése miatt ötkörös hátránnyal fejezte be - a hatodik pozícióból vágott neki a versenynek. A rajtnál megtartotta helyezését, majd egyet előrelépett egy kiesés nyomán. Egy rövid biztonsági autós fázist követően, Rob Huff büntetése miatt már a negyedik helyen körözött, de a verseny második felében már nem tudott javítani.



"Rengeteg szurkolóm volt itt, szerettem volna visszaadni valamit nekik a drukkolásból egy dobogós helyezéssel - mondta Michelisz a futamok utáni sajtótájékoztatón. - Dupla dobogóban bíztam, ehhez több szerencse kellett volna az első, és jobb rajt a második futamon, de persze ez sem lett volna garancia. Szükség van elemzésre, pláne a második versenyt tekintve, mert bármennyire próbálkoztam, azt éreztem, nem tudok nyomást kifejteni az előttem haladókra."



Az MTI kérdésére, hogy esőben jobb szereplésre lett volna-e módja, kiemelte, szombaton nedves körülmények között jól működött az autója.



"Ha ma esett volna, akkor nagyobb eséllyel fogalmazhattam volna meg futamgyőzelemmel kapcsolatos elvárásokat." - mondta.



Azt az érzést, amelyet a hungaroringi hangulat kelt benne, az apaságéhoz hasonlította: "mesélhetnek róla mások, de csak akkor érzed át igazából, ha itt vagy, ha megtörténik" - szögezte le friss édesapaként Michelisz.



Ezzel a hétvége előtti negyedik pozíciójából az összetettben a holtversenyes hetedik helyre csúszott vissza Michelisz, a szintén 62 ponttal álló argentin Esteban Guerrieri már nyert futamot az idényben.



"Ebben az évben szerencsés vagyok a magánéletben, szerencsétlen a versenypályán. Ilyen rosszul még nem indult szezon számomra, pedig a jó rajt tényleg nagyon fontos lett volna" - fejtette ki. Kiemelte, a bajnokság ugyan szoros, de a lemaradása az összetettben nagy. Meglátása szerint hat-nyolc, a végső győzelemre esélyes versenyző is van a mezőnyben.



Az idényre előretekintve elmondta, nem adta fel célját, a végső elsőséget, ám csak sok szerencsével lehetne ismét versenyben a vb-címért. Leszögezte, ha olyan helyzetbe kerül, hogy megteheti, segíteni fogja éllovas csapattársát, Tiago Monteirót.



"Eljött az a pillanat, hogy nem kell sokat gondolkodni, hanem lehet menni. Az a célom, hogy minél több pontot gyűjtsek, de a csapat szempontjából a legfontosabb a vb cím, és ebben a sportágban is jó csapatjátékosnak kell lenni" - folytatta.



A Zengő Motorsport magyar versenyzője, Nagy Dániel nem fejezte be a fő futamot, amelyet a marokkói Mehdi Bennani nyert meg.

Michelisz Norbert, a Honda pilótája versenyez a túraautó-világbajnokság (WTCC) nyitófutamán a mogyoródi Hungaroringen 2017. május 14-én. MTI Fotó: Marjai János



A szervezők tájékoztatása szerint a versenyhétvégére szombaton 8 ezer, vasárnap 35 ezer néző látogatott ki.



A világbajnokság két hét múlva a Nürburgringen folytatódik.



WTCC, Hungaroring:

fő futam (15 kör, 65,715 km):



1. Mehdi Bennani (marokkói, Citroën C-Elysée) 33:21.822 perc

2. Nicky Catsburg (holland, Volvo S60) 0.654 másodperc hátrány

3. Tom Chilton (brit, Citroën C-Elysée) 3.553 mp h.

4. Michelisz Norbert (Honda Civic) 7.309 mp h.

...Nagy Dániel (Honda Civic) kiesett



korábban:

nyitófutam (12 kör, 52,572 km):



1. Tiago Monteiro (portugál, Honda Civic) 22:28.644 perc

2. Chilton 0.768 másodperc hátrány

3. Rob Huff (brit, Citroën C-Elysée) 2.296 mp h.

...13. Nagy 39.607 mp h.

...15. Michelisz 5 kör hátrány



A vb állása 3 versenyhétvége után:



1. Monteiro 123 pont

2. Catsburg 85

3. Chilton 81

...7. Esteban Guerrieri (argentin, Chevrolet) és Michelisz 62-62

..16. Nagy 1

MTI