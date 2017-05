Trump - Elképesztő biztonsági intézkedések Izraelben

2017. május 14. 16:36

Szigorú biztonsági intézkedésekkel készülnek Izraelben Donald Trump amerikai elnök jövő hétfői fogadására.

A patinás jeruzsálemi King David szállodát választották az elnök szálláshelyéül. Noha a szálloda előzőleg telt házas volt az elnöki látogatás idején, minden foglalást lemondtak, és a csalódott vendégeknek új helyet kerestek a városban a látogatás idejére, a május 21. és 23. közötti napokra.



A The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja szerint valószínűleg biztonsági megfontolások miatt döntöttek a King David mellett, mert különösen jól védhető, bejáratához keskeny kis út vezet, nincs nagy üvegajtaja, és semmilyen környező épületből nem lehet belátni az elnöki lakosztályba, onnan viszont csodálatos panorámában, az óváros falaiban gyönyörködhetnek.



A szálló három különleges elnöki lakosztálya nemcsak golyó-, hanem rakétaálló védelemmel is rendelkezik. Az elnöki lakosztályok olyannyira biztonságosak, hogy ha felrobbantanák a szállodát, az elkülönített elnöki részeken tartózkodókat legfeljebb "horzsolások" érnék, érintetlen maradna lakosztályuk a romok között.



Általában ötezer ötszáz dollárt, (mintegy 1 millió 650 ezer forintot) számolnak fel ezekért a lakrészekért, melyekben hatalmas franciaággyal hálószoba, egyiptomi stílusú fürdőszoba, társalgó, jól felszerelt minikonyha és étkezőszoba is várja az illusztris vendégeket: általában világhírű celebeket, az állam és kormányfőket, valamint a külügyminisztereket.



Trumpot a hotelben "steril" környezet fogadja majd, még vörös szőnyeg sem lehet a márványpadlón, s csak saját emberei kísérhetik majd. Még a szálloda vezetői is csak a kamerák zárt láncú tévéadásban követhetik útját az épületben.



A környező utcákat is lezárják, különleges infravörös figyelmeztető lámpákat szerelnek a tetőre, és még a csatornákban is robotokat helyeznek el védelmi célokból.



Donald Trumpon kívül a King Davidben lakik majd lánya, Ivanka Trump, veje, Jared Kushner, James Mattis védelmi miniszter, és Rex Tillerson külügyminiszter is, miközben a delegáció kevésbe neves tagjainak nagy részét a környező hotelekben szállásolják el, az erre a célra lefoglalt több mint ezer jeruzsálemi szállodai szobában.



A mintegy 26 órás látogatáson a tervek szerint Trump ellátogat a Holt-tenger melletti Maszadára és a Palesztin Hatóság területén lévő Betlehembe is. A telepesek egyik vezetője vasárnap felszólította az amerikai elnököt, hogy ne találkozzon Mahmúd Abbász palesztin elnökkel, és hagyja ki a betlehemi programot, mert szombaton a palesztin helyhatósági választáson Hebron polgármesterévé választották Abu Snejét, akit négy társával 1980-ban hat izraeli megöléséért ítéltek el, de 1983-ban egy fogolycsere egyezmény keretében kiszabadult fogságából.

