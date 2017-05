AZ EU segítségét sürgette a líbiai kormányfő-helyettes

2017. május 14. 17:14

Olaszország és főleg az EU anyagi segítségét sürgette Abdulsalam Kajman a líbiai nemzeti egységkormány miniszterelnök-helyettese Rómában vasárnap hangsúlyozva, hogy segítség nélkül az észak-afrikai országból Európába tartó migráció nem fog leállni, sőt tovább növekszik.

Abdulsalam Kajman a Corriere della Sera olasz napilapnak elmondta, hogy a Marco Minniti olasz belügyminiszterrel folytatott megbeszélésen mindenekelőtt Líbia déli határtérségének helyzetéről volt szó, amelyet a Tripoliban székelő egységkormány miniszterelnök-helyettese drámainak nevezett.



Líbia déli határain keresztül áramlanak be az országba a környező afrikai államokból érkező migránsok. Abdulsalam Kajman szerint már érezni az eredményét az április elején a római belügyminisztériumban született békemegállapodásnak, amelyet a Líbia déli részét uraló több mint hatvan törzsi klán vezetői írtak alá az olasz külügyminiszter és belügyminiszter irányításával. A törzsek közötti korábbi konfliktusok leálltak, ez azonban nem vezetett a déli határok ellenőrzéséhez.



A líbiai miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy Líbiában határőrségre van szükség, a déli határokon éppúgy mint északon, a líbiai tengerpartokon. Hozzátette, hogy az olasz kormány készen áll a líbiai határőrök képzésére, ennek anyagi hátterének biztosítására azonban az EU és az egész nemzetközi közösség segítsége is kell, "Líbiát nem lehet magára hagyni" - mondta Abdulsalam Kajman.



Hangsúlyozta, hogy a Líbia déli térségében fiatalok a gazdasági válság miatt az embercsempészek számára dolgoznak, ezért is szükséges az ország gazdasági fellendítése. Segítség nélkül, a Líbiából érkező migráció nem áll le - jelentette ki a líbiai politikus.



Az affaritaliani.it olasz politikai hírportál szerint Abdulsalam Kajman a migrációval "zsarol", pénzt sürgetve a Fájez esz-Szarrádzs vezette egységkormánynak.



Marco Minniti és a német belügyminiszter Thomas de Maiziere közösen kérte egy EU-misszió elindítását a Líbia és a vele délen szomszédos Niger közötti határon az Európába érkező illegális bevándorlás leállítására. Az Európai Bizottsághoz intézett levelében az olasz és a német belügyminiszter kijelentette, "többet kell tenni", mivel a januártól a dél-olaszországi partokra érkezett több mint 42 ezer migráns 97 százaléka Líbiából kelt át a tengeren.



MTI