A demokraták nem szavazzák meg az új FBI-igazgatót

2017. május 14. 21:49

Chuck Schumer demokrata párti szenátor szerint a demokrata törvényhozók valószínűleg nem szavazzák meg a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) új igazgatójelöltjét addig, amíg nem neveznek ki külön ügyészt az Oroszország állítólagos beavatkozásáról folyó vizsgálat irányítására. Az amerikai külügyminiszter a két ország viszonyának javítását ígérte.

Az amerikai-orosz viszony rendkívül alacsony szintjét és a nagyfokú bizalomhiányt emelte ki Rex Tillerson külügyminiszter az NBC televízió "Találkozz a sajtóval" című, vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában.



Tillerson szerint a hidegháború vége óta most a legrosszabb a két ország viszonya, s ennek javítása érdekében áll mind az amerikai népnek, mind az egész világnak. "Trump elnök világossá tette, hogy fontosnak tartja az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok újbóli beindítását" - fogalmazott az amerikai diplomácia irányítója. Hozzátette: a jövő igazolja majd, hogy ez sikerül-e vagy sem, mindenesetre sok és kemény munka kell hozzá.



Rex Tillerson - kérdésre válaszolva - utalt a 2016-os amerikai elnökválasztásra és a választási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozásra is. Kijelentette: az amerikai-orosz viszony újraindításához nem "tiszta lappal" állnak hozzá, hanem valamennyi fennálló problémát megvitatnak.



Az amerikai választási folyamatba történt esetleges orosz beavatkozás további vizsgálatára különleges ügyészt kell kinevezni, mert ha ez nem történik meg, akkor a demokrata párti törvényhozók valószínűleg nem szavazzák meg az FBI új igazgatóját - ezt Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának befolyásos vezetője helyezte kilátásba a CNN hírtelevízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában.



Schumer szenátor leszögezte ugyan, hogy ezt a kérdést a demokrata párti törvényhozóknak még meg kell vitatniuk, de ő személy szerint támogatja és szorgalmazza is az új FBI-igazgató kinevezésének feltételhez kötését. Hozzátette: tudomása szerint sok demokrata párti politikus támogatja ezt az álláspontot.



A szenátor kifejtette: a vizsgálatot irányító ügyész a kongresszusnak tartozna beszámolási kötelezettséggel és nem az igazságügyi minisztériumnak vagy a Fehér Háznak, s így elkerülhető a kormányzat esetleges beavatkozása. "Az emberek fellélegeznének, mert így valóban független, még az FBI-nak sem beszámoló személy irányítaná a vizsgálatot" - fogalmazott Schumer. Hozzátette: kulcskérdés, hogy republikánus politikusok is csatlakozzanak a demokraták követeléséhez.



Mark Warner, a szenátus hírszerzési bizottságának demokrata párti tagja a Fox televízió délelőtti műsorában meggyőződését hangoztatta, hogy a Trump-kormányzat "fél" az orosz kapcsolatokat, illetve az orosz befolyást érintő vizsgálatoktól. Warner szerint az a látszat alakult ki, hogy Trump elnök megpróbálja gáncsolni a független vizsgálatot, legalábbis a szenátor szerint erre enged következtetni James Comey FBI-igazgató elbocsátása, és Donald Trump ezt követő nyilatkozat-sorozata.



A virginiai politikus leszögezte: örömmel fogadta, hogy szenátusi meghallgatásán Andrew McCabe, az ideiglenes FBI-vezető a vizsgálat folytatását ígérte, s hozzátette, hogy a szenátus hírszerzési bizottsága szintén folytatja a maga vizsgálatát.

MTI