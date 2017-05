Szeged soha nem látott fejlődés elé néz

2017. május 14. 21:52

Az európai uniós támogatások és a Modern városok program révén mintegy százmilliárd forintnyi forrás beáramlása várható a következő években Szegedre, így a csongrádi megyeszékhely soha nem látott fejlődés elé néz - mondta B. Nagy László, a megye fejlesztési biztosa vasárnap sajtótájékoztatón.

A Fidesz országgyűlési képviselője az uniós fejlesztések nyílt napja elnevezésű országos rendezvénysorozat második vidéki állomásán, a Szegedi Vadasparkban hangsúlyozta: Szeged a 2007-2013-as uniós pénzügyi ciklusban is felülprezentált volt a mintegy 274 milliárd forint elnyert támogatással.



Kifejtette: az előző ciklusban 63,5 milliárd forintból valósult meg az M43-as autópálya Szegedet érintő szakasza; csaknem 30 milliárdot nyertek el az Eli lézer kutatóközpontra, amelyet május 23-án adnak át; 25,6 milliárdból fejlesztették a városi elektromos közlekedést; 13 milliárdból épült meg az új klinikai tömb; 6,5 milliárdból a dél-alföldi tudáspólus.



B. Nagy László hozzátette: a mostani, 2014-2020-as ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Programkeretét (TOP) érintően a múlt héten jelentették be, hogy Csongrád megye a teljes, 29 milliárd forintos keretből 14,7-et nyert el.



A fejlesztési biztos szerint a közeljövőben olyan mértékű fejlesztés indul meg Magyarországon, amely a szolgáltatások, az alapanyagok és a munkaerő árának növelésével jár majd.



Nagy Sándor (MSZP-DK-EGYÜTT-PM) városfejlesztési alpolgármester elmondta: Szeged TOP-kerete mintegy 34 milliárd forint, amelyből a megyeszékhely már megkezdte óvodák, bölcsődék és egészségügyi intézmények rekonstrukcióját.



A 2004-es uniós csatlakozás óta Szeged haszonélvezője a tagságnak, az előző ciklus egyik legnagyobb nyertese volt - mondta az alpolgármester. Az uniós források költésekor "az európai értékrend mellett teszünk hitet, a pénzügyi támogatások az európai értékrend fejlesztését támogatják", így a környezetvédelmet, az infrastruktúra-, az oktatási és egészségügyi rendszer fejlesztését, amelyek mind az európai értékrend fontos elemei - fogalmazott.



Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark ügyvezető igazgatója elmondta: az intézmény az előző ciklusban 62,5 millió forint uniós támogatást nyert el a zsiráfház építésére, amely hozzájárult a látogatószám "jelentős emeléséhez". Május végén kezdődik az új ciklus egyik kiemelt, csaknem 500 milliós beruházása. Az elefántház megépítésével remélhetően még több látogató érkezik majd a vadasparkba - mondta az igazgató.



Vasárnap a vadasparkban a madarak és fák napja alkalmából családi nappal, kézműves foglalkozásokkal és gyerekszínházi bemutatóval várják a látogatókat.



Az MTI-hez eljuttatott összegzés szerint az idén hatodik alkalommal rendezik meg az uniós fejlesztések nyílt napja elnevezésű programsorozatot, amelynek keretében az EU-s támogatásból megvalósult több tízezer fejlesztés közül a legizgalmasabbak kulisszatitkaiba tekinthetnek be az érdeklődők.



A hónap hétvégéin az állatkertek, vadasparkok és várak várják országszerte a látogatókat: Szeged mellett Pécsett, Győrben, Veszprémben, Nyíregyházán és Diósgyőrben rendeznek hasonló programokat. Az országos rendezvénysorozat részletes programjairól a nyiltnap.szechenyi2020.hu oldalon lehet tájékozódni.

MTI