Az RMDSZ-ből kihalt a vitaszellem

2017. május 15. 12:14

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) reménytelennek tűnő kiútkereséséről cikkeznek a szövetség kongresszusát kommentáló erdélyi magyar lapok.

A Krónika vezércikkírója arra figyelt fel, hogy a szövetség legfőbb döntéshozó fórumát nem hozta lázba a magyar közösség problémái megoldásának a keresése. "Pontos leltárt lehetne összeállítani mindabból, ami a magyar közösség tagjainak külön-külön és egészében fáj vagy hiányzik, ám a kongresszusi küldöttekből mintha hiányozna a tűz, ami éltetné a kisebbségi jogok kiharcolásához szükséges lelkesedést" - állapította meg a cikkíró aki azt is felrótta, hogy az RMDSZ-ből kihalt a vitaszellem.



A Krónika vezércikke a román hatalomnak és politikának az RMDSZ-hez való viszonyulásában tapasztalt kettősségre is figyelmeztet. "Miközben a román közméltóságok és pártelnökök a zilahi nagygyűlésen is az egekig magasztalták a politikai alakulatot, az állami intézmények ott tesznek be a magyaroknak, ahol csak tudnak" - állapította meg. Úgy vélte: erre figyelmeztetnie kellene a szövetségnek a román partnereit.



A székelyföldi Háromszék cikkírója a kongresszus "Nem hátrálunk meg!" jelmondatát parafrazálva állapította meg véleménycikkében: "Nem hátrálunk, megrekedtünk". A cikkíró arra figyelmeztetett, hogy a szövetség a kongresszuson elsősorban olyan témákkal foglalkozott, amelyek megoldása másokon múlik.



A román pártokkal való együttműködés "féloldalasságát" azzal példázta, hogy a jó viszony ellenére a bukaresti törvényhozásban tizenkét éve benyújtott kisebbségi törvénytervezet elakadt, "a megyék és települések szintjén pedig a kormánypártok helyi emberei, a kormány megbízottjai inkább az ellentáborhoz tartoznak, olykor kihívó és tüntető módon, a szélsőségesek bátorításával".



"Ebben a szűk mozgástérben kellene valamit elérni. (.) Ebből a gödörből az RMDSZ sem nagyon lát kiutat, ezt sugallja az iránymutatónak nevezett kongresszus jelszava is. Nem hátrálunk meg? Nem is haladunk. Védekezünk. De ez nem elég..." - írja a Háromszék



A Kolozsvári Szabadság is a Wesselényi Miklóstól vett "Nem hátrálunk meg!" jelmondat olvasatait boncolgatja. Ezek közül azt emeli ki, hogy az erdélyi arisztokrata a modernizáció híve volt, és jelenleg az RMDSZ is modernizációs kihívásokkal szembesül.

MTI