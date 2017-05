Első alkalommal gyakorlatozik a lengyel NATO-zászlóalj

2017. május 15. 12:22

Mintegy 2500 katona részvételével hétfőtől tizenkét napos hadgyakorlatot tartanak Panda fedőnéven az északkelet-lengyelországi Orzyszban az odatelepített nemzetközi NATO-zászlóalj részvételével.

Ez az Orzyszban március óta állomásozó, mintegy 800 fős NATO-zászlóalj első hadgyakorlata. A részt vevő katonák, köztük a 15. lengyel gépesített dandár - melybe a NATO-zászlóaljat formálisan betagolták - jövő péntekig védelmi együttműködést gyakorolnak egy lehetséges hibrid háborús fenyegetés esetére. A hibrid háború a fegyverek és katonák rejtett bevetését is használó új hadviselési forma.



A művelet során a 15. gépesített dandár állományában lévő összes fegyverzetet, ezen belül amerikai Stryker páncélos járműveket, valamint légvédelmi fegyvereket is használnak.



A NATO a kelet-ukrajnai konfliktus és az ottani orosz beavatkozás miatt a tavaly júliusi varsói csúcstalálkozón döntött úgy, hogy megerősíti keleti szárnyát Lengyelországban, Észtországban, Litvániában és Lettországban, átlagosan ezer-ezer katonával. A Lengyelországba telepített, amerikai parancsnokságú alakulat amerikai, brit és román katonákból áll, és ősszel várhatóan horvát katonákkal is bővül.

MTI