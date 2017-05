A német választók megbüntették a szociáldemokratákat

2017. május 15. 12:41

A választók megbüntették a Német Szociáldemokrata Pártot (SPD) Észak-Rajna-Vesztfáliában - értékelte a német sajtó hétfőn egybehangzóan az előző napi tartományi törvényhozási (Landtag-) választást, amelyen a Martin Schulz vezette SPD története leggyengébb eredményét érte el, és az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) mögé szorult.

A konzervatív Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) kiemelte, hogy a szociáldemokraták számára egy vereség Észak-Rajna-Vesztfáliában nem egyszerűen vereség, hanem "váratlan pofon", amelyet a párt szövetségi központjában mindig is fontos figyelmeztető jelnek tekintettek. Gerhard Schröder akkori szociáldemokrata kancellár éppen azért kezdeményezett előre hozott országos választásokat 2005-ben, mert pártja Észak-Rajna-Vesztfáliában vereséget szenvedett a kereszténydemokratáktól és ellenzékbe szorult. Az SPD aztán az országos választást is elvesztette, és hatalomra került "egy politikus, akitől akkoriban nem várták, hogy ilyen sokáig meg tudja őrizni pozícióját" - írta a FAZ Angela Merkel kancellárra, a CDU elnökére utalva.



A szintén konzervatív Die Welt kiemelte, hogy a szociáldemokraták 1966-tól kezdve egy ötéves megszakítással 46 évig kormányozták a legnépesebb tartományt, így az SPD "természetes kormánypárt" volt Észak-Rajna-Vesztfáliában, most viszont a választók "csúnyán megbüntették", ami a Hannelore Kraft vezette "fakó" kormány gyenge teljesítményének tulajdonítható.



Hasonlóan értékeli a helyzetet a megbukott koalíció másik tagjához, a Zöldekhez közel álló berlini Tageszeitung (taz) is, amely szerint a vereség okai a tartományi fővárosban, "Düsseldorfban, és kevésbé Berlinben keresendőek". Hannelore Kraft egykor azzal az elhatározással látott munkához, hogy megújítja az SPD megosztott és fáradt észak-rajna-vesztfáliai szervezetét, de "minél hosszabb ideig kormányzott, annál inkább előjött a régi hatalmi arrogancia", miközben a Zöldek "sokáig csöndben, behúzott nyakkal üldögéltek a segédhajóban" - írta a taz.



A liberális Süddeutsche Zeitung az SPD történelmi veresége és a CDU győzelme mellett a kisebb pártok szereplését is értékelte, kiemelve, hogy a Kalózpárt öt éve "üstökösszerűen" tűnt fel a német belpolitika horizontján, és megjelenése azt mutatta, hogy Németországban hozzá kell szokni az új pártok kialakulásához és megerősödéséhez. Azonban végül egy másik új párt, az Alternatíva Németországnak (AfD) aratta azokat a sikereket, amelyeket sokan a Kalózpárttól mint egy "új korszak megtestesítőjétől" vártak.



Ugyanakkor a vasárnapi eredmény viszont azt mutatja, hogy az új pártok "hamar ki is múlhatnak, félhalott régi pártok pedig feltámadhatnak" - utalt a Süddeutsche Zeitung arra, hogy a Kalózpárt jelentéktelen tényezővé vált és kiesett a Landtagból, a liberális FDP pedig - miután 2013-ban kudarcok hosszú sorozata után a szövetségi parlamentből (Bundestag) is kihullott - története legjobb szereplésével a tartomány harmadik számú politikai erejévé lépett elő.



Erre a fejleményre mutatott rá a baloldali Frankfurter Rundschau is, aláhúzva, hogy 2013-ban, a Bundestag-választás után egyáltalán nem volt biztos, hogy az FDP túléli válságát, de Christian Lindner pártelnök "újraélesztő" tevékenysége sikerre vezetett. Az FDP sok választója csalódottan a CDU-hoz vagy az AfD-hez vándorolt, most viszont "új reménységgel térnek vissza" és akár ahhoz is hozzásegíthetik a liberálisokat, hogy kormányra kerüljenek a következő, szeptemberi Bundestag-választáson - írta a Frankfurter Rundschau.

