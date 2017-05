Financial Times - a bírálatok Orbán kezére játszhatnak

2017. május 15. 12:47

A kormány Állítsuk meg Brüsszelt! című kampányáról írt hétfőn kommentárt a Financial Times című brit politikai-üzleti napilap.

A cikk szerint ugyan Orbán Viktor miniszterelnök április végén ígéretet tett a Fideszt is a soraiban tudó Európai Néppártnak, hogy leállítják a "Brüsszel elleni állandó támadásokat", ennek azonban egyelőre nem sok jele mutatkozik.



Az újság szerint az "egyre populistábbá váló, illiberális reformjaival vitákat kiváltó" kormányfő májusban még fokozta is az EU-ellenes kampányt, annak dacára, hogy Magyarország nagyban függ a közösségi finanszírozástól. Célja azonban nem a kilépés az Európai Unióból, hanem az EU konzervatívabb irányú átalakítása - mutattak rá.



Elemzők szerint Orbán Viktor azt reméli, hogy a "kotnyeleskedő brüsszeli elitek" elleni mobilizálással sikerül megállítani a kormány elfogadottságának visszaesését, és ezzel a retorikával a rivális Jobbik vitorlájából is kifoghatják a szelet a jövő évi parlamenti választások előtt - olvasható a cikkben. A szerző úgy véli, hogy ilyen környezetben a brüsszeli politikusok bírálatai Orbán kezére játszhatnak, ezek nyomán ugyanis nőhet a kormánypárt támogatottsága a nacionalista szavazók körében.

MTI