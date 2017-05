Edouard Philippe az új francia kormányfő

2017. május 15. 17:49

A normandiai Le Havre jobboldali polgármesterét, Edouard Philippe-et nevezte ki az új francia államfő, Emmanuel Macron kormányfőnek - jelentette be hétfőn Alexis Kohler, az elnöki hivatal új vezetője.

A 46 éves Edouard Philippe a kormányfői tisztséget december óta betöltő szocialista Bernard Cazeneuve-öt követi a miniszterelnöki székben. Első feladata az új francia kormány összeállítása lesz, ennek tagjait kedden nevezi meg az elnöki hivatal, a testület szerdán ül össze először.



A fiatalon még szocialista színekben politizáló városvezető a jobbközép Köztársaságiak államfőjelölt-állító választásán alulmaradt Alain Juppé volt kormányfő legbelsőbb politikai köréhez tartozik. A kinevezéssel Emmanuel Macron nem titkolt célja a jobboldal destabilizálása és a legnagyobb ellenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak szétrobbantása a júniusi nemzetgyűlési választások előtt.



A közvélemény előtt ismeretlennek számító, jogi végzettséggel rendelkező, Rouen városában született Edouard Philippe jobboldali képviselő volt az előző nemzetgyűlésben, nem tagja az államfő egy éve alapított, A Köztársaság lendületben (LReM) nevű mozgalmának, de Macron azt reméli, hogy a miniszterelnök személyének köszönhetően a jobboldali politikusok közül többen csatlakoznak majd az elnöki párthoz, amely így többséget szerezhet a nemzetgyűlésben a júniusi választásokon. Az ugyanis előfeltétele annak, hogy az államfő el tudja indítani a programjában szereplő gazdasági és társadalmi reformokat.



Sajtóértesülések szerint Macron és Philippe régóta jól ismeri egymást, centrista és Európa-barát meggyőződésük alapján egymás alteregójának tekinthetők, jóllehet az új miniszterelnök nem szavazta meg azokat a törvényeket, amelyeket Macron még szocialista gazdasági miniszterként terjesztett az előző nemzetgyűlés elé.



Jogi tanulmányait követően Philippe Macronhoz hasonlóan a párizsi politikatudományi egyetemen végzett, majd az elitképzőnek számító ENA közigazgatási egyetemre járt, ahonnan az államtanácsba vezetett az útja, de dolgozott egy ügyvédi irodában és az Areva nukleáris óriáscégnél is.



A bokszolásnak hódoló, krimi-szerzőként is ismert, valamint humora miatt a jobb- és baloldalon is kedvelt, ugyanakkor távolságtartó politikus hírében álló új miniszterelnök a Köztársaságiak elődpártja, az UMP 2002-es alapításától Alain Juppé egyik legfőbb munkatársa, 2010 óta Le Havre polgármestere, ahol 2014-ben újraválasztották. A normandiai városba vonult vissza, amikor Juppé novemberben elvesztette az előválasztást, amelynek során szóvivője volt Edouard Philippe.



A németül kiválóan beszélő háromgyermekes családapa magát "Alain Juppénél sokkal liberálisabbnak" tartja, és egy tavalyi interjúban azt mondta, hogy jól szót ért Bernard Cazeneuve-vel, aki akkoriban még a szocialista kormány belügyminisztere volt.





Elemzők szerint Edouard Philippe egyértelműen a Macron által ígért jobb és baloldali megosztottságot meghaladó politikai megújulást és generációváltást jelképezi a kormány élén. Ugyanakkor az új miniszterelnök különutasnak számít a jobboldalon, nem képvisel önálló platformot, Macronhoz hasonlóan tapasztalatlan az állami irányításban és nem valószínű, hogy a konzervatív tábor egy jelentős része miatta átlép az elnöki mozgalomba. Az viszont elképzelhető, hogy az ő személye miatt ismert jobboldali politikusok szerepet vállalnak majd az új kormányban.



A kedden kinevezendő kormány újabb teszt lesz Macron számára az ígért, "se nem jobboldali, se nem baloldali" politikai megújulás szempontjából. A várhatóan 15 tagú kormányban fele-fele arányban lesznek nők és férfiak, valamint a civil szféra prominens képviselői, illetve a jobb- és baloldalról érkező politikusok.

MTI