Bukni látszik az MSZP közmédia elleni bojkottja

2017. május 15. 21:15

Már a negyedig napon megbukott az MSZP-s bojkott logikája – reggel két szocialista politikus is válaszolt a közmédia kérdéseire a Kossuth Rádióban. Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s országgyűlési képviselő azt mondta, hogy a Kossuth Rádióban nyilatkozhat, hiszen az nincs rajta a tiltólistán. Pedig a Kossuth Rádió és az M1 évek óta ugyanahhoz a szervezethez tartozik, ami a gyakorlatban azt is jelenti, hogy az M1 híranyagait a rádió is átveszi. A párt elnöke, Molnár Gyula – szintén reggel a rádióban – azt mondta, általában nem szereti a bojkottot, mert hibás lépésnek tartja. Szerinte például élő adásban lehet válaszolni a kérdésekre.

Hétfő reggel Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorának adott telefonos interjút a családpolitikával kapcsolatban. A műsorvezető a párt közmédia ellen meghirdetett bojkottjáról is kérdezte a baloldali politikust.

A parlament szocialista tagja szerint a Kossuth Rádió nem szerepelt azon sajtóorgánumok között, amelyekkel szemben az MSZP nyilatkozatadási tilalmat rendelt el múlthét második felében. Az MSZP-s politikus azt mondta, a rádiónak ezért máskor is szívesen nyilatkozik.

A 180 perc később a párt elnökét, Molnár Gyulát is megkérdezte, aki azt mondta, általában nem szereti a bojkottot, mert hibás lépésnek tartja, és hajlik arra, hogy élőadásban érdemes és kell is válaszolniuk. A pártelnök, mint hozzátette, azért is nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, mert szerinte annak milliós hallgatottsága van, ráadásul egy ellenzéki párt ezen a téren korlátolt lehetőségekkel rendelkezik.

Az M1 riportja szerint ezen az alapon Molnár Gyulának és az MSZP-nek válaszolnia kellene az M1 kérdésire is, mivel a csatorna által készített hírműsorosok naponta átlagosan 1,5-2 millió embert érnek el, de adott esetben ez a szám jóval több is lehet.

Az M1-re és további kilenc médiumra vonatkozó bojkottot Botka László hirdette meg miniszterelnök-jelölti programjában. Ezt követően Gőgös Zoltán, a párt elnökhelyettese, majd Burány Sándor, az MSZP frakcióvezető-helyettese sem volt hajlandó válaszolni az M1 kérdésére.

A Kossuth Rádió és az M1 ugyanahhoz a szervezethez, az MTVA-hoz tartozik. A hírcsatorna és a Kossuth Rádió hírműsorai, így a Krónika és a 180 perc is ugyanazon a hírigazgatóságon készülnek. Nemcsak az irodák és a szerkesztőségek vannak egymás mellett, hanem egymás anyagait is átveszi az M1 és a Kossuth Rádió.

Így volt ez hétfőn is, amikor a Bangóné Borbély Ildikóval készített rádiós interjút, amelyről a közmédia televíziós hírcsatornája is beszámolt. Az MSZP bojkott negyedik napjáról szóló anyag tehát ugyanúgy hallható volt a déli Krónikában és az M1 híradójában is.

