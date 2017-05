Kínának főnyeremény volt Amerika befelé fordulása

2017. május 15. 23:00

Salát Gergely Kína-kutató szerint "főnyeremény volt Kínának", hogy Donald Trump amerikai elnök kihátrált a csendes-óceáni szabadkereskedelmi egyezményből; Amerikai befelé fordulása stratégiai lehetőség Peking számára.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában arról beszélt: a washingtoni döntés következménye az is lehet, hogy "Dél-Korea mindenképpen, Japán talán kevésbé", de Kína felé fog orientálódni, ugyanakkor kérdés, hogy "Amerika elfordulása mennyire lesz tartós".

A szakember megjegyezte, nem világos mennyi idő alatt mekkora összeget fektet be térségünkben Kína, és mekkora összeget szánnak hitelekre.



A kínai tőke beáramlása kapcsán kérdésesnek nevezte azt is, hogy mik azok a beruházások, amelyek amúgy is megvalósulnának, és melyek jönnek létre az Egy övezet - Egy út program (más néven az "új Selyemút" program) eredményeként.

MTI - M1