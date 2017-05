A Trump-kormányzat bíróságon védi álláspontját

2017. május 15. 23:17

A Trump-kormányzat képviselője hétfőn a bíróságon vette védelmébe Donald Trump elnök rendeletét az Egyesült Államokba történő beutazások átmeneti korlátozásáról és néhány országra érvényes felfüggesztéséről.

A bírósági tárgyalásra Seattle városában, az északnyugati Washington államban került sor, azt követően, hogy egy hawaii szövetségi bíró március 15-én megtámadta és felfüggesztette a beutazás korlátozásáról szóló elnöki rendelet második változatát.



A fellebbviteli bíróság egyik bírája, Michael Hawkins arról faggatta az igazságügyi minisztériumot képviselő ügyvédet, hogy "vajon az elnök visszavonta a kampányban tett kijelentéseit?". Ez utalás volt arra, hogy elnökjelöltként Donald Trump többször is azt ígérte, hogy megtiltja muszlim vallásúak beutazását az Egyesült Államokba.



Jeffrey Wall, az igazságügyi tárca ügyvédje válaszában hangsúlyozta, hogy az választási retorika volt, majd leszögezte: Trump elnök "egyértelművé tette, hogy iszlamista terrorista csoportokról és olyan országokról beszélt, amelyek otthont nyújtanak vagy támogatják a terroristákat, például az Iszlám Állam vagy az al-Kaida terrorszervezet tagjait".



A panaszosok - Hawaii állam és egy helyi imám, Iszmail e-Seikh - nevében eljáró Neal Katyal ügyvéd kitartott amellett, hogy Donald Trump soha nem vonta vissza az elnökválasztási kampányban tett, és szerinte a muszlimokat sértő kijelentéseit.



A három bíró közül azonban ketten leszögezték: kérdéses, hogy a bíróságnak milyen mértékben kell figyelembe vennie, és egyáltalán figyelembe kell-e vennie egy választási kampányban elhangzott szlogent. Richard Paez bíró hangsúlyozta: Donald Trump korábbi kijelentései ugyan súlyosak voltak, de csak egy nagyon heves választási kampányban hangzottak el.



Hawkins bíró arra emlékeztette Neal Katyal ügyvédet, aki az Obama-elnökség idején az igazságügyi minisztériumban dolgozott, hogy korábban maga is amellett érvelt, hogy Barack Obama elnöknek széles hatásköre van bevándorlási ügyekben a döntéshozatalra.



A fellebbviteli bíróság harmadik bírája, Ronald Gould arra hívta fel a figyelmet, hogy Donald Trump második elnöki rendeletét támogatta egy Jeff Sessions igazságügyi miniszter és John Kelly belbiztonsági miniszter által aláírt levél, amelyben a két politikus hangsúlyozta: az elnöki rendelet szükséges válasz az amerikai nemzetbiztonságot fenyegető veszélyekre. Gould bíró érzékeltette: a két miniszter támogató levele semlegesítheti azokat a muszlimellenes motívumokat, amelyeket esetleg Donald Trumpnak tulajdoníthatnak.



Seattle-ben hétfőn még nem született ítélet az ügyben, de elemzők szerint ha a bírák úgy döntenek, hogy nem adnak helyt az elnöki rendelet felfüggesztését követelő panaszosoknak, ezzel még az elnöki rendelet nem lép érvénybe, ugyanis több helyen is megtámadták Trump döntését, tehát több helyen is várható tárgyalás. Elemzők azt valószínűsítik, hogy az elnöki rendeletről szóló vita az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelsőbb bíróságon végződik majd.

MTI