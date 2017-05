Már az Interpol is körözi a volt szerb-montenegrói elnököt

2017. május 16. 12:45

Az Interpol vörös körözési listájára került Svetozar Marovic, az egykori Szerbia és Montenegró nevű államszövetség volt elnöke, akinek már a múlt héten meg kellett volna kezdenie 46 hónapos börtönbüntetését, de nem jelent meg a fogházban, mert állítólag gyógykezelésen tartózkodik Belgrádban - jelentette kedden a montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) a honlapján.

Marovic felkutatására és elővezetésére a múlt héten adtak ki elfogatóparancsot, a bíró szerint ugyanis "nem annyira beteg, hogy ne tudná letölteni a börtönbüntetését".



Svetozar Marovicot tavaly szeptemberben korrupció miatt ítélték három év és tíz hónap letöltendő börtönbüntetésre, valamint 1,1 millió eurós (342 millió forint) kártérítésre. A volt elnöknek ezenfelül 100 ezer eurós (31 millió forint) pénzbüntetést kellett fizetnie, vagy az összeget humanitárius célokra kellett fordítania, ezt azonban még nem tette meg.



Marovic korábban bűnösnek vallotta magát, és vádalkut kötött az ügyészséggel.



A kormányzó Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) volt politikai tanácsának az elnökét 2015 decemberében vették őrizetbe, miután több, hozzá közel álló személyt, a montenegrói Budva több vezetőjét, illetve Marovic több családtagját is korrupció és hivatali visszaélés gyanújával letartóztatták. Az elfogottakat azzal gyanúsították, hogy a budvai Plaza bevásárlóközpont, valamint a Jaz nevű strand mellett épített tér kialakításakor hivatali visszaélést követtek el, és ezzel több millió eurós kárt okoztak a városnak.



Az ügyészség közölte, hogy Svetozar Marovic volt a budvai "bűnszervezet feje". Az egykori elnök a kihallgatásán beismerte, hogy politikai befolyását is felhasználta a budvai ügyletek lebonyolításakor.



Svetozar Marovic volt a rövid életű Szerbia és Montenegró egyetlen elnöke, az államközösség fennállásának három évén át, 2003 és 2006 között töltötte be ezt a funkciót, amíg 2006-ban Montenegró függetlenné nem vált Szerbiától.

MTI