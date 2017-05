Tudományos Mindszenty emlékülés Zalaegerszegen

2017. május 16. 18:07

Tudományos emlékülést tartanak Mindszenty József (1892-1975) bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek születésének 125. évfordulója tiszteletére Zalaegerszegen.

Mindszenty József 25 esztendőn át, 1919-1944 között volt Zalaegerszeg plébánosa. A néhány évvel ezelőtt rendezett konferencia témája a Zalaegerszegen töltött éveiről szólt, a szerdai tudományos ülésen pedig a hercegprímás életének második felében, 1945 után végzett tevékenységét mutatják be - mondta el Béres Katalin történész-főmuzeológus az MTI-nek.

A tanácskozás a legújabb kutatások eredményeire épül. Balogh Margit (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs) Hadifoglyok, kitelepítettek, háborús bűnösök - Az emberi jogok és Mindszenty címmel tart előadást. Bank Barbara történész (Nemzeti Emlékezet Bizottsága) a Mindszenty letartóztatásának évében (1948-ben) összegyűjtött hangulatjelentésekről beszél - ismertette Béres Katalin.

Felidézik a hercegprímás forradalom alatt betöltött szerepét, életének utolsó éveit, amelyeket emigrációban töltött. A záró előadás Mindszenty József bíboros szentté avatási eljárásáról szól.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere kiemelte: a tudományos emlékülés arra is felhívja a figyelmet, hogy mennyi mindent köszönhet a város Mindszenty Józsefnek. Hitoktatóként 1917-ben került Zalaegerszegre, negyedszázadon át (1919-1944-ig) volt Zalaegerszeg plébánosa, majd apátplébánosa.

Élete szorosan kapcsolódik a város történetéhez: a közösségi életéért, valamit Zalaegerszeg épített örökségekért is egyaránt sokat tett. Nevéhez kapcsolódik a zalaegerszegi ferences templom építése, a katolikus közösségi ház létrehozása. Az apátplébános hívta Zalaegerszegre a Notre Dame Női Kanonok- és Tanító rend nővéreit, hogy segítsék és tanítsák a helyi leányokat. Létrehozta a Notre Dame nővérek anyaházát és tanítónőképzőjét, valamint elemi és polgári iskoláját. Támogatta és taníttatta a szegény sorsú, tehetséges gyermekeket, felépíttette a Szent József Szeretetotthont, mely szegények és elhagyott öregek számára nyújtott biztos menedéket - emlékeztetett Balaicz Zoltán.

A polgármester szólt arról is, hogy Zalaegerszegen mintegy 5,6 milliárd forintos beruházással valósul meg a belváros turisztikai megújítását is szolgáló Mindszenty-projekt. A Göcseji Múzeum melletti üres területen Mindszenty Józsefnek emléket állító, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözését is bemutató múzeum épül. Felújítják a Göcseji Múzeum épületét, új várostörténeti kiállítás nyílik, és bővítik Németh János Kossuth-díjas szobrász, keramikus tárlatát. A forrásból jut a Kvártélyház és a levéltár épületének teljes felújítására, valamint a Mária Magdolna templom rekonstrukciós munkálataira is. Botfán az Erdődy-Hüvös kastélyt újítják meg, amely 2007 óta szálláshelyként, 2012 őszétől pedig ifjúsági házként is működik.

mti