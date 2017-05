Bild: két török puccsista tábornok is menedékjogot kért

2017. május 17. 12:00

Menedékjogot kért Németországban a törökországi puccskísérlet két tábornoki rangú résztvevője - jelentette szerdán a Bild című német lap.

A török hadsereg két puccsista tábornoka a frankfurti repülőtéren jelentkezett be menedékkérőként kedd este. A tervek szerint a Frankfurt melletti Giessenben helyezik majd el őket, a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal (BAMF) egyik központi befogadóállomásán.



A német sajtóban megjelent kormányzati adatok szerint a Törökországban 2016 júliusában történt hatalomátvételi kísérlet óta az idén május elejéig családtagjaikkal együtt 414 török katona, diplomata, bíró és magas rangú állami tisztségviselő nyújtott be menedékkérelmet a BAMF-nál. Egy csoportjuk már meg is kapta a politikai menedékjogot.



Az ügy újabb súlyos feszültséget okozott a német-török kormányzati kapcsolatokban. Az ankarai vezetés a politikai menedékjogot szerzett török katonák első csoportjáról szóló hírek hatására ellenlépésként megtiltotta német parlamenti (Bundestag-) képviselőknek, hogy belépjenek a Törökország déli részén fekvő Incirlik légitámaszpontra, ahol az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció műveleteiben részt vevő német katonák állomásoznak. Berlin erre jelezte, hogy nem ragaszkodik az egységek törökországi állomásoztatásához és megkezdi az alternatívák feltérképezését.



Ankara a berlini vezetés tevékenysége elleni tiltakozás jeleként korábban is akadályozta, hogy a német hadsereg (Bundeswehr) felett rendelkező Bundestag képviselői meglátogassák az Incirlikben - a közel-kelet egyik legnagyobb légi bázisán - szolgáló katonákat, de végül mindig sikerült megoldást találni és a német kormány egyszer sem jelezte, hogy akár ki is vonhatja az egységeket Törökországból. Így az alternatív helyszínek lehetőségének felvetése a konfliktus elmélyülését jelzi.



Azonban Sigmar Gabriel német külügyminiszter egy keddi nyilatkozatában reményét fejezte ki, hogy a török fél változtat álláspontján. Erre utaló jelek nincsenek; a Die Welt című német lap szerdai beszámolója szerint Binali Yildirim török miniszterelnök ismét élesen bírálta Berlint. A kormányzó Igazság és Fejlődés Párt (AKP) parlamenti frakciójának előző napi ülésén azt mondta, Németországnak el kell dönteni, hogy a NATO-partner Törökország iránti barátságot vagy a puccsisták és szeparatisták támogatását választja.



Kifejtette, hogy ha Németország javítani szeretne Törökországhoz fűződő viszonyán, nem nyújthat többé menedéket a puccskísérletért felelősnek tartott muzulmán hitszónok, Fethullah Gülen elmenekült híveinek - áll a Die Welt beszámolójában, amely szerint a menedékjogot szerzett török katonák ügye újabb mélypontot jelent a német-török kormányzati kapcsolatokban.

MTI