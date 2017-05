Nem drágulnak tovább az albérletárak?

2017. május 17. 18:33

Szakértők szerint a fővárosban havonta átlagosan 130-135 ezer forintos albérlet árakkal lehet számolni, míg vidéken az egyetemvárosokban felfutóban van az albérletpiac, a kereslet nőtt, de ehhez drágulás is társul. Kérdés, hogy az adó eltörlése a bérleti díjak csökkenését is magával hozhatja-e?

Nagyon magas azok aránya akik „feketén” adják ki lakásukat, azonban ezt tényekkel és adatokkal nem tudjuk alátámasztani, hiszen ha egy sima adóbevallást veszünk alapul, ott nincs is külön sor az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem jelölésére. Ezek alapján az eho eltörlésének hatását nehezen lehet majd mérni – tájékoztatott Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mint mondta: az azonban tény és való, hogy annyira megemelkedtek az albérletárak az elmúlt 1-3 évben, hogy most már megéri vélhetően bevallani és megfizetni azt a 15 százalékos személyi jövedelemadót, ami egyébként a bérbeadásból származó jövedelmet terheli. Várhatóan ez a piacot is fehéríti majd és növeli az átláthatóságot. Ezeket azonban csak feltételesen tudjuk kijelenteni, hiszen 2018. január elsejétől lép életbe ez a változtatás – tette hozzá a szakértő.

Egyre többen keresnek kiadó lakást

Az elmúlt években jelentősen nőtt a kereslet a kiadó lakások iránt. Az is megfigyelhető, hogy nem csak az egyetemisták-főiskolások keresik ezt a lehetőséget, hanem a munkavállalók is. Ebből a szempontból is nagy változás következett be, hiszen egyre nagyobb az országban a mobilitás. Óriási területi különbségek vannak az ingatlanpiacon. A keresletnövekedés pedig egyre feljebb hajtotta az albérletdíjakat. A fővárosban már elérte azt a csúcsot az albérlet ár, aminél drágább már nem is igazán tudna lenni, hiszen a havi átlagfizetésnek a 60-70 százalékát teszi ki ez az ár. Az embereknek egy összeg után már nincs több a lakhatási költségek finanszírozására – hangsúlyozta a szakember.

Csökkenhetnek az albérletárak az eho eltörlésével?

A tapasztalatok alapján ez az intézkedés nem véletlen jöhet létre. Amit adózási oldalról lehet látni az az, hogy az ingatlanok bérbeadását jellemzően nem vallják be az adóbevallás alkalmával a bérbeadók. Ha ezt valóban nem teszik meg, akkor az, hogy van-e rajta eho vagy nincs, várhatóan nem lesz díjmérséklő hatása – tájékoztatott Hegedüs Sándor, az RSM Hungary Adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató Zrt. Adóüzletágának vezetője.

Az eho eltörlésének hosszú távon lehet egy olyan hatása, hogy az emberek számára megéri majd bevallaniuk ingatlanból származó jövedelmüket – tette hozzá a vezető.

Tanácsok bérbeadóknak – miért jó a hivatalos bérbeadás?

Amennyiben valaki egy lakást kíván bérbe adni, akkor többféle döntést meg kell hoznia. Az első az, hogy mint magánszemély szeretné bérbe adni, vagy cégben? Ez azért is lehet fontos kérdés, mert eltérő adózási szabályok vonatkoznak rájuk. Amennyiben magánszemélyként akarja bérbe adni, akkor is több lehetősége van. Bérbe adhatja ezt úgy, hogy be sem kell jelentkeznie, adószámot sem kell kérnie, hanem attól függetlenül bérbe tudja adni. A másik lehetőség hogy adószámos magánszemélyként adja bérbe lakását – mondta Hegedüs Sándor.

Inkább albérlet, mint saját lakás?

Hegedüs Sándor tájékoztatott: Magyarországon már a kultúrába régen beivódott, hogy mindenki törekszik arra, hogy saját tulajdonú ingatlannal rendelkezzen. Egy idő után azonban az emberek nekikezdenek számolni. Megnézik azt, hogy mit jelent az, hogy ő bérli a lakást, mekkora albérleti díjjal számol és mit jelent számára, ha egy ugyanolyan méretű lakást egy kicsit kedvezőtlenebb környéken megvásárolna, és a hitelt fizeti.

Amennyiben ezt a számítást elvégezzük, akkor a tudatos döntések esetében nagyon sokszor oda juthatunk el, hogy a vásárlás kedvezőbb lehet számunkra – hangsúlyozta a vezető.

A jogalkotás az albérleti ágazatot próbálja segíteni

A személyi jövedelemadóban van egy mentességi szabály, miszerint ha valaki elköltözik a lakóhelyéről 60 km-t meghaladó távolságban és ott fog albérletben lakni, akkor a munkáltató ehhez a minimálbér megadott százalékos mértékéig adómentes támogatást juttathat. Ezek a szabályok az albérletkiadást és albérletben élést támogatja, elősegítve a piac kifehéredését.

Kossuth Rádió/Napközben