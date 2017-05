Navracsics: a nemzeti identitás fontos kérdés

2017. május 17. 20:39

Navracsics Tibor szerint az európai identitásnak nem szabad rátelepednie a nemzeti és regionális identitásokra, nem szabad elnyomnia ezeket.

Az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa egy kolozsvári fórumon Vasile Puscas egyetemi tanárral, Románia EU-csatlakozásának az egykori főtárgyalójával együtt válaszolt a többnyire román fiatalokból álló hallgatóság kérdéseire. Arra a kérdésre, hogy miért válik radikálissá az európai ifjúság, a biztos a korábbi gazdasági válság és a jelenlegi identitáskrízis hatásait említette.



Arra emlékeztetett, hogy az Európai Unió az államok közötti gazdasági együttműködési formaként jött létre, az integráció azonban messze túllépte a gazdasági kereteket, és elérte az identitások rendkívül kényes kérdését.



Navracsics Tibor elmondta: az Európai Uniónak olyan programokra lenne szüksége, amilyen a vendégdiákok számára kidolgozott Erasmus+ program, amely a diákcsere révén lehetővé teszi, hogy a fiatalok megismerjék egy másik ország realitásait. Hozzátette azonban, hogy eddig csak kilencmillió európai fiatal kapott lehetőséget arra, hogy egy másik ország egyetemén tanuljon, ez pedig az 500 milliós EU-nak még az egy százalékát sem teszi ki.



A biztos egyébként úgy vélte, hogy a saját portfóliója idővel az EB egyik legfontosabbikává válik, hiszen az EU jövőjéről folytatott vitában az ifjúság, az oktatás, a kultúra kérdései rendkívül fontosak.



Arra a kérdésre, hogy mi lesz az angol nyelv szerepe a Brexit utáni EU-ban, Navracsics Tibor megnyugtatta a közönséget, hogy az továbbra is hivatalos nyelv marad. Megjegyezte: Írországnak és Máltának is az egyik hivatalos nyelve az angol, és Ciprus is kérheti az angol nyelv hivatalos státusának a megőrzését. Hozzátette azonban: még magyarországi miniszterként fogalmazódott meg benne, hogy legalább Közép-Európában be lehetne vezetni egymás nyelveinek a megtanulását. Úgy vélte, egy sor félreértést el lehetne kerülni, ha a szomszédos országok polgárai beszélnék egymás nyelvét. Szerinte ez akár egy európai polgári kezdeményezésnek is tárgya lehetne.



A biztos kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy milyen esélyét látja annak, hogy a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés EU-jogszabály elfogadásához vezessen. Kijelentette: a bizottság bejegyezte a kezdeményezést, és nem lenne helyes, ha a bizottság tagjaként politikai véleményt fűzne hozzá.



Navracsics Tibor csütörtökön az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) kolozsvári kongresszusán tart előadást, és Válaszúton személyesen adja át Kallós Zoltán néprajzkutatónak az Europa Nostra-díjat.

mti