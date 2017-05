Washington panaszt tett Ankaránál

2017. május 18. 09:04

Az amerikai külügyminisztérium panaszt tett a török kormánynál a washingtoni török nagykövetségnél történt erőszak miatt.

Recep Tayyip Erdogan török államfő keddi washingtoni látogatása idején ugyanis a vizit és Erdogan politikája ellen tüntetők jelentek meg a washingtoni török nagykövet rezidenciája előtt, ahol a követség biztonsági emberei támadtak nekik. Tizenegy sebesültet kellett ellátni és két embert letartóztattak.



A dulakodás során készült videofelvételek arról tanúskodnak, hogy a török biztonsági szolgálat egyenruhás munkatársai - megkerülve a tüntetést biztosító amerikai rendőröket - durva erőszakkal léptek fel a tüntetők ellen. A török biztonságiak azzal védekeztek, hogy a demonstrálók "agresszívan provokálták" az Erdogan elnök üdvözlésére érkezett török-amerikaiakat, és a biztonságiaknak "önvédelemből" kellett közbelépniük.



Az amerikai rendőrség álláspontja szerint azonban az erőszak "brutális támadás volt békés protestálók ellen". A rendőrség közleményben erősítette meg, hogy az erőszak elkövetői a nagykövetség biztonsági szolgálatának munkatársai voltak, s azt is közölte, hogy török férfi a két letartóztatott. Nem derül ki azonban, hogy az őrizetbe vettek a nagykövetség munkatársai-e, vagy török-amerikai állampolgárok. "A mi városunkban nem tűrjük az erőszakot" - nyilatkozta szerdán Peter Newsham washingtoni rendőrfőnök.



Muriel Bowser, a szövetségi főváros demokrata párti polgármestere ugyancsak nyilatkozatban ítélte el a történteket.



Az amerikai külügyminisztérium helyi idő szerint szerdán közleményt adott ki, amelyben leszögezte: "az erőszak soha nem megfelelő válasz a szólásszabadságra. és mi mindenütt támogatjuk az emberek jogát a szabad önkifejezésre és békés tüntetésre". A külügyminisztérium azt is tudatta: aggodalmait "a lehető legerőteljesebb módon" kifejezésre juttatja a török kormánynál.



Reagáltak az incidensre amerikai politikusok is. A képviselőház külügyi bizottságának republikánus elnöke, Ed Royce levelet küldött Jeff Sessions igazságügyi miniszternek és Rex Tillersonnak, az amerikai diplomácia vezetőjének, mindkettőjük arra sürgetve, hogy tegyenek lépéseket az ügyben. "Világos üzenetet kell küldeni, hogy az ilyen erőszakot nem tűrjük el" - írta levelében a kaliforniai képviselő. Egyúttal sürgette az igazságügyi tárca vezetőjét, hogy a két letartóztatott török ellen emeljenek vádat, még mielőtt elhagynák az Egyesült Államokat.



Recep Tayyip Erdogan török államfő - miután a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel - a kedd esti órákban a török nagykövet rezidenciájának vendége volt.

MTI