Németh: Lettország és a Baltikum kiemelt figyelmet kap

2017. május 18. 14:43

Lettország és a Baltikum a magyar külpolitikában kiemelt figyelmet kap - jelentette ki csütörtökön Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, aki a lett kollégái meghívására két napig tárgyalt Rigában.

A fideszes politikus az MTI-nek telefonon nyilatkozva kifejtette, hogy a magyar biztonságpolitika hosszú évek óta a balti biztonságpolitika mögött áll. Ezt a helyzetet Magyarország az elkövetkező időben is fenn kívánja tartani, amit a lettek nagyon hálásan fogadnak. Hangsúlyozta, országaink együttműködésének egy fontos állomása volt, hogy a magyar légierő Gripen harci gépei légtérrendészeti küldetést teljesítettek a Baltikumban. Megállapodás született arról, hogy Magyarország 2019-ben megismétli ezt a misszióját. A visegrádi és a balti országok együttműködése a NATO keretén belül és azon kívül is nagyon lényeges összetevője a magyar külpolitikának.



A tárgyalásokon megvitatott másik fontos téma az úgynevezett közép-európai építkezés kérdése volt. A lettek egyre komolyabb érdeklődést mutatnak a közép-európai identitástudat megerősítése iránt. Ennek vannak közös gyökerei a történelemben, akárcsak az emlékezetpolitikában, amire példa a közelmúltban rendezett, a Szovjetunióba kényszermunkára hurcoltak, valamint az 1956-os forradalom emlékére szervezett kiállítások. A közép-európai építkezés abban a vonatkozásban is érdekli a letteket, hogy a térség együttműködésének a visegrádi négyek a motorja. Magyarország július elsejétől veszi át a visegrádi négyek soros elnöki tisztségét.



Az az elgondolásunk, hogy a magyar elnökség alatt, a Visegrád összeköt jelszó jegyében elmélyítsük a térség együttműködését, az infrastruktúra, az energetika, a digitális kooperáció területén. Érdeklődéssel követjük a térség megerősítésére irányuló erőfeszítéseket is - mondta Németh Zsolt. Hangsúlyozta, hogy Magyarországot és a letteket nagyon hasonló megközelítés jellemzi, ezért indokolt a legfelsőbb szintű párbeszéd fenntartása és elmélyítése. A közelmúltban Lettországban járt a magyar miniszterelnök, a külügyminiszter, és Magyarországra érkezik hamarosan a lett parlament elnöke.



Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, akit útjára elkísért Csenger-Zalán Zsolt, a bizottság szintén fideszes alelnöke, Rigában ellátogatott a NATO stratégiai kommunikációval foglalkozó kiválósági központjába is. Az intézmény olyan fontos kommunikációs kérdésekkel foglalkozik, mint például az orosz kihívás, különösen Ukrajna vonatkozásban, akárcsak a Baltikum vonatkozásában. Munkája adott esetben kiterjed az Iszlám Állam nevű terrorszervezet kihívásaira is - mondta Németh Zsolt.

MTI