7. cikkely - Fontos szereplők támogatása hiányzik

2017. május 18. 14:47

A magyar kormánynak vissza kellene vonnia több kifogásolt intézkedését az európai politikai erők legnagyobb többsége szerint, az uniós szerződés hetes cikkelye szerinti eljáráshoz azonban számos kulcsfontosságú szereplő támogatása hiányzik a tagállami kormányokat tömörítő tanácsban - közölte csütörtökön a brüsszeli VoteWatch Europe kutatóintézet a Magyarországról előző nap elfogadott európai parlamenti (EP-) határozatra leadott szavazatok elemzése után.

A Votewatch szerint a képviselői voksokból az derül ki, hogy nem övezi széleskörű konszenzus a "nukleáris opciónak" is nevezett eljárást, amely végső soron akár az adott tagország szavazati jogának felfüggesztését is eredményezheti. Mint írták, a Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában kormányzó konzervatív pártok szintén úgy látják, hogy foglalkozni kell a magyarországi helyzettel, viszont ellenzik a hetes cikk alkalmazását.



Miközben az európai politikai erők túlnyomó többsége helyteleníti a magyar kormány egyes intézkedéseit, abban nincsen egyetértés, hogy mikor és hogyan kellene az Európai Uniónak fellépnie az ügyben. A szociáldemokrata, a liberális, a zöldpárti és a radikális baloldali frakciók egyöntetűen támogatták a példa nélküli határozatot, a Fideszt is a soraiban tudó Európai Néppárt képviselőinek viszont kevesebb mint a fele szavazott igennel, mert úgy érezhették, hogy az állásfoglalás "túl gyorsan, túl messzire" vezet.



A kutatók kiemelték: a német Kereszténydemokrata Unió, a spanyol Néppárt, az olasz Forza Italia és a Horvát Demokratikus Közösség legtöbb képviselője szerdán a határozat ellen voksolt, az Osztrák Néppárt és a bolgár GERB tartózkodott, a francia Köztársaságiak képviselői pedig tartózkodtak vagy nemmel szavaztak.



Ezzel szemben a belga, görög, holland, ír, lengyel, luxemburgi, máltai, portugál és svéd néppárti képviselők megszavazták a javaslatot.



"Nem meglepő módon" ugyancsak a határozat ellen voksolt az Európai Konzervatívok és Reformerek frakcióhoz tartozó brit és lengyel kormánypárt is - tudatta az EP-szavazásokat figyelő független szervezet.



A jelentés szerint a határozat elfogadása a további lépésektől függetlenül "erős politikai jelzés", ami erősíti az Európai Bizottság pozícióját a Magyarországgal folytatott párbeszédben.

MTI