Megállapodott a Heineken és a Csíki Sör

Üdvözli a Miniszterelnökség, hogy megszületett a részletes írásbeli megállapodás a Heineken Csoport és a Csíki Sört gyártó manufaktúra között a védjegyek használatáról, amellyel a különböző jogvitákat is lezárták a felek.

A Miniszterelnökség a csütörtöki közleményében emlékeztet, hogy a felek még március végén abban egyeztek meg, hogy részletes írásbeli megállapodást kötnek egymással a védjegyek használatáról és a jogviták békés rendezéséről. A közlemény szerint a Csíki Sör gyártója arról tájékoztatta Lázár János, Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az írásbeli megegyezést mindkét fél aláírta, ennek értelmében a Csíki Sör márkanevet csakis az erdélyi cég használhatja. A Miniszterelnökség az aláírt megállapodást a kis erdélyi magyar cég nagy sikerének nevezte. Hozzátették, hogy a magyar kormány továbbra is minden segítséget megad a határon túli magyar vállalkozások számára.

A marosvásárhelyi táblabíróság január 27-én tiltotta be az Igazi Csíki Sör gyártását és forgalmazását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is. A holland sörgyártó 2003 óta rendelkezik a Csíkszeredában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet.

Március 24-én Lázár János és a hódmezővásárhelyi önkormányzati testület is ellátogatott a Csíki Sör Manufaktúra csíkszentsimoni gyárába, a magyar kormány pedig mindkét felet megegyezésre biztatta. A miniszter a gyárlátogatás után tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: a kormány segít a bajba került magyar vállalkozásoknak, a hatalmukkal visszaélő multinacionális vállalatokkal szemben pedig fel fog lépni. Március 27-én a Csíki Sör Manufaktúra bejelentette: megegyezett a Csíki Sör márkanév használatáról a Heineken Románia képviselőivel, ennek részeként a felek minden peres ügyet megszüntettek egymás ellen.