Újabb támadást indított az ORF a magyar kormány ellen

Az ORF, az osztrák közszolgálati tévé még a hétvégi Eurovíziós Dalfesztivált is arra használta fel, hogy a magyar kormány ellen hangolja a nézőket - erre hívta fel a figyelmet egy Ausztriában élő magyar. A tévéközvetítésben is és a telefonos applikáción is kiemelték, hogy Pápai Joci roma származású, márpedig a "kisebbségeket Orbán Viktor kormánya nem szívesen látja, és hátrányosan megkülönböztetik őket". Mindez tehát az Eurovíziós Dalfesztivál, tehát egy szórakoztató műsor keretein belül.