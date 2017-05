Csehország elutasítja a menekültkvótát

2017. május 18. 21:01

Csehország biztonsági okokból továbbra is elutasítja a menedékkérők áttelepítését szolgáló uniós mechanizmust az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére – jelentette ki újságírók előtt Milan Chovanec cseh belügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért felelős biztos kedden az Európai Parlament (EP) strasbourgi plenáris ülésén kijelentette: jogi és egyben erkölcsi kötelezettsége az Európai Unió tagállamainak, hogy részt vegyenek a 160 ezer menedékkérő elosztását szolgáló uniós mechanizmusban. Ha egy hónapon belül sincs előrelépés, kötelezettségszegési eljárás fog indulni az érintett országokkal szemben – tette hozzá.

Csehországnak mintegy 2600 menekültet kellene letelepítenie a 160 ezer menedékkérő elosztását szolgáló uniós mechanizmus keretében, de eddig csak 12 menekültet fogadott be Görögországból.

„Rothadó alapokon” nyugszik az az elképzelés, amelynek alapján az EU meg akarja reformálni a menekültügyet – fogalmazott a cseh belügyminiszter. Szerinte a reform jelenlegi formájában nem tud majd kezelni egy újabb, a 2015-ösnél nagyobb menekültáradatot.

Csehországnak világos érvei vannak (a kvótával szemben), és ezt a nézetét a visegrádi négyek csoportjának másik három tagja – Magyarország, Szlovákia és Lengyelország – is osztja – tette hozzá Chovanec, aki az uniós belügyminiszterek tanácskozása előtt nyilatkozott a sajtónak.

A cseh belügyminiszter szerint a 2015 szeptembere óta hatályos menekültkvóta lényegében nem működik, és most „azon megy a játék, hogy ki fogadott be húsz embert, és ki fogadott be csak tizenkettőt. Aki húszat fogadott be, az a jó fiú, aki pedig csak tizenkettőt, az meg a rossz fiú” – mondta Chovanec, utalva arra, hogy több nyugat-európai tagállam sem teljesítette a rá kiszabott kvótát.

Május 12-ig mindössze 18 418 menekültet fogadtak be a tagállamokban az uniós mechanizmus keretében, amely elvileg szeptemberig 160 ezer ember áttelepítését irányozta elő.

