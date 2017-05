Könnyebben vállalhatnak munkát a nyugdíjasok a jövőben

Támogatja a nyugdíjasok országos szövetsége azt a javaslatot, hogy nyugdíjas szövetkezetek jöjjenek létre, és így a jövőben könnyebben, rugalmasabban vállalhassanak munkát a nyugdíjasok. Nagyjából minden második-harmadik nyugdíjas vállalna munkát a felmérések szerint: vannak, akik a pénz miatt, mások azért, mert még éreznek magukban erőt, és hasznosan akarják tölteni ezeket az éveket is.

A kormány még május elején törvényjavaslatot nyújtott be, miszerint az öregségi ellátásban lévők a nyugdíj mellett munkát vállalhassanak. A nyugdíjasok országos szövetsége szerint ezzel a lehetősséggel nem csak a nyugdíjasok járnának jól.

„Sikerélménnyel tudja megélni ezeket a napokat, órákat, nyilván anyagi előnyöket is élvez ezáltal. A gazdaság számára feltétlen értékteremtő munkát végez. Tehát a GDP-ben ott majd valamilyen egészen kis mértékben ott lesz az ő munkája. A társadalomnak és a családnak pedig leveszi a válláról a gondot azáltal, hogy önmagát foglalkoztatja”- mondta Némethné Jankovics Györgyi elnök.

A Munkástanácsok Országos Szövetségénél is támogatják az ötletet. Palkovics Imre, a szervezet elnöke szerint ez egy olyan lehetőség, amellyel a már nyugdíjba vonult munkavállalók egy részét visszahívják, reaktiválják. Palkovics szintén úgy véli, nem csak a nemzetgazdaság, hanem nyugdíjas munkavállaló állampolgár szempontjából is hasznos a munkavállalás lehetősége. Az érdekképviseleti vezető szerint ugyanakkor figyelni kell majd arra is, hogy az aktív munkavállalókat ne szorítsa ki a hirtelen beáramló tapasztaltabb és olcsóbb munkaerő.

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője az M1 híradójának azt mondta: a kormány előzetes felmérései alapján komoly igény van a módosításokra.

A javaslatot pénteken kezdi tárgyalni az országgyűlés.