Visszavonul egy tekintélyes republikánus politikus

2017. május 19. 08:57

Tekintélyes republikánus törvényhozó jelentette be visszavonulását Washingtonban.

Jason Chaffetz, a kormányzati ellenőrzéssel foglalkozó képviselőházi bizottság vezetője csütörtökön hivatalosan is bejelentette: június elsejével lemond washingtoni képviselőségéről, és visszatér Utah államba.



A hír nem volt váratlan, az 50 éves Chaffetz ugyanis április végén jelezte, hogy 2018-ban nem jelölteti magát újra, sőt, már előbb távozni kíván a washingtoni politikai életből. A Republikánus Párt felemelkedő csillagaként számon tartott politikus - aki 2008 óta volt a szövetségi törvényhozás tagja - nem részletezte távozásának okát, csupán annyit közölt, hogy a magánszektorban kíván boldogulni.



Az amerikai sajtóban megjelenő egyes információk szerint Jason Chaffetz Utah állam kormányzói székére pályázik, s a 2020-ban esedékes kormányzó-választásra készül.



A politikus akkor vált országosan is különösen ismertté, amikor a Hillary Clinton volt demokrata párti elnökjelölt külügyminiszteri levelezését vizsgáló bizottság munkáját irányította. Bejárta az amerikai sajtót az a fotó, amely Donald Trump elnöki beiktatásán készült, s amelyet ő maga tett közzé: a képen az látható, hogy Chaffetz éppen kezet fog Hillary Clintonnal. A kép alá pedig a politikus azt írta: "boldog vagyok, hogy nem ő az elnök, megköszöntem a munkáját és sok szerencsét kívántam neki. A vizsgálat folytatódik" - utalt egyúttal a Clinton levelezését feltáró vizsgálatra.



A Jason Chaffetz által elnökölt képviselőházi bizottság egyike azon parlamenti bizottságoknak is, amelyek a 2016-os elnökválasztási kampányba történt állítólagos orosz beavatkozás szálait vizsgálják.

MTI