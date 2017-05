Konferencia a palóc kultúráról Balassagyarmaton

2017. május 19. 09:05

A palóc kultúra jelene és jövője címmel rendeznek konferenciát szombaton a Nógrád megyei Balassagyarmaton; Kovács László, az eseményt szervező Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület elnöke az MTI-nek elmondta: a konferencia célja a palócság összetartozásának szolgálata, a palóc értékek megismertetése.

Az elnök ismertette: Balassagyarmaton a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ ad helyet a rendezvénynek, amelyen civil szervezetek, önkormányzatok, tankerületek, iskolák, óvodák vezetői mellett a palóc kultúrával foglalkozó szakemberek vesznek részt a Palócföld területéről.



Kovács László kifejtette: a palócok földjén a Felvidéket, Pest megye keleti részét, Nógrád és Heves megyét, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részét értik, ezen felül a délvidéki, Szerbiához tartozó Kupuszina települést, amely az 1750-es évekbeli kitelepítéstől napjainkig megőrizte palóc identitását.



Mint megfogalmazta, a Palócföld jelene nem túl biztató, mert gazdaságilag nem erős, emiatt hagyományai is kiveszőben vannak, sokan a megmaradásért küzdenek, sokan elköltöznek szülőföldjükről. Ha mindezen tudunk változtatni, lesz jövő és megmaradás - mondta, hozzátéve: szerencsére azért a fiatalok között is sokan vannak, akik egyesületekben, tánc- és kézműves közösségekben őrzik a hagyományokat.



A szombati konferencia moderátora Füst Antal professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a palóc várak regélője lesz.



Kanyó Judit, Varsány polgármestere jó gyakorlatként beszél majd az önfenntartó falugazdaságról, Karaba Tamás építész az Ipoly-hidakról tart előadást.



Ladóczki Vilmos, Karaffa Gyula és Foglár Gábor néprajzosok a huszonnegyedik órában lévő néprajzi gyűjtésekkel, a palócok ködbe vesző múltjával, illetve a Nyugat- és Kelet-Nógrád közötti kapcsolat hiányával foglalkoznak, Kelemen Éva módszertani referens a Heves megyei értékteremtő és értékmentő közösségeket mutatja be.



Beke Beáta felvidéki újságíró a civilek Felső-Gömörben zajló közösségépítő munkájáról beszél, a felvidéki iskolák értékőrzőiről két pedagógus, Gyurán Ágnes és Ádám Zita emlékezik meg, míg Toldi István, a kultúra lovagja arról tart előadást, hogy hol van a népmese szerepe, helye, lehetősége a közoktatásban.



Murányi Enikő, Balaton község polgármestere a Palóc Világtalálkozó szervezésében, létrehozásában betöltött szerepükről beszél a konferencián.



A Nógrád megyei tari székhelyű Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület az utóbbi években három alkalommal rendezte már meg a palócok nagy közös rendezvényét, a kettészelt Palócföld hagyományait, kulturális kincseit és közös értékeit bemutató Palóc Világtalálkozót.

MTI