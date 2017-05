IKSZ: ne terjesszék be az isztambuli egyezményt!

2017. május 19. 10:29

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) szerint rendkívül kockázatos lenne az isztambuli egyezmény Magyarország általi ratifikálása. A szervezet arra kéri a kormányt, ne terjessze be aláírásra a dokumentumot.

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke pénteken az MTI-nek azt mondta: az egyezmény látszólag a nőkkel szembeni erőszak ellen lép fel, de célja valójában a hagyományos családmodell lebontása az európai államokban.



Nagyon fontos nemzeti és nemzetközi szinten is fellépni az erőszakkal szemben, irányuljon az bárki ellen, de az egyezmény elvetné a biológiai nemek fogalmát és helyettük a társadalmi nemeket vezetné be a jogba - magyarázta, kifejtve: többé senki sem lenne egyszerűen férfi vagy nő, hanem a végtelen számú, mesterségesen kreált genderkategória egyikébe tartozna. Felülírná ez a magyar alaptörvényt is, amely szerint a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatából áll - mutatott rá.



Nacsa Lőrinc kitért arra, hogy az isztambuli egyezmény a nemi alapú és kapcsolati erőszak női áldozataira koncentrálva figyelmen kívül hagyja a férfi áldozatokat, a fiúgyermekeket is, az egyezmény alapján más megítélés alá esnek a bántalmazott férfiak és nők.



Az IKSZ elnöke példaként hozta, hogy ha egy férfi bántalmaz egy lánygyermeket, az "nőkkel szembeni nemi alapú erőszak" az egyezményben meghatározottak alapján, amellyel kapcsolatban a részes államnak kötelessége fellépni. Ha viszont egy nő teszi ezt egy fiúgyermekkel, az "csupán" kapcsolati erőszak, s nem ír elő kötelező lépéseket az egyezmény.



Hozzátette: amint egy ország ratifikálja az isztambuli egyezményt, a gender, mint a társadalmi nem definíciója kötelező érvényűvé válik. Ez korlátozhatja a szülők jogát, hogy visszautasítsanak olyan iskolai órákat, és tanterveket, melyben a genderről, a szexuális orientációkról vagy a transzneműségről - ezen belül akár nemátalakító műtétekről - tanítják gyermekeket - folytatta. Szerinte az egyezmény a legnagyobb vallások házasság- és emberfogalmát megbélyegzi, mint amelyek sztereotípiákon alapuló, az iskolai tananyagban kötelezően cáfolandó dolgok, és az egyezmény alapján az egyházi iskolák sem vonhatják ki magukat a kötelező tananyagok oktatása alól.



Az IKSZ arra kéri a kormányt, ne terjessze be aláírásra az egyezményt, mert "értékeinkkel ellentétes, ideológiai veszélyeket hordoz magában, relativizálná a család értékét és fogalmát".



Nacsa Lőrinc reagált arra is, hogy a Momentum elnöke csütörtökön megjelent az Origo portál szerkesztőségében. Azt mondta, felháborítónak és megdöbbentőnek tartja a történteket. A Momentum azt mondja, egy új politikát képvisel, jobb- és baloldal felett áll, fiatalokat szeretne megszólítani, de azt a példát mutatja, hogy jogsértő és anarchista módon kell eljárni - értékelte.

MTI