Pintér: nem akarunk változtatni a bevándorláspolitikán

2017. május 19. 11:08

Bár egyre nagyobb a nyomás az országon, Magyarország nem kíván változtatni bevándorláspolitikáján - mondta Pintér Sándor belügyminiszter az Európai Bizottság Belügyi Tanácsának csütörtöki brüsszeli ülésén, a felszólalásról a tárca pénteken tájékoztatta az MTI-t.

Mint írták, a tanácskozáson ezúttal is a migrációs politikáról és a terrorizmusról tárgyaltak az uniós belügyminiszterek.



Pintér Sándor belügyminiszter felszólalásaiban és tárgyalásai során - utalva az Európai Parlament vonatkozó határozatára, a migrációs biztosnak a "kvóták elfogadásáról szóló fenyegetésére" és az Európai Bizottság újabb felszólító levelére - azt hangsúlyozta: a magyar kormány látja, hogy egyre nagyobb a nyomás az országon, ennek ellenére Magyarország nem kíván változtatni bevándorláspolitikáján.



Felidézték: az Európai Bizottság a menekültügyi szabályozás miatt korábban megindított kötelezettségszegési eljárás keretében a közelmúltban megerősített jogi határzárat és a tranzitzónák létesítését kifogásolja, amelynek megválaszolására két hónapot adott a magyar hatóságoknak.



A magyar kormány nem kíván változtatni a bevándorláspolitikáján és továbbra is betartja uniós kötelezettségét: megvédi a schengeni határokat, s ezzel nem csak a magyar, hanem az európai emberek biztonságát is védi. Az illegális migrációra "a brüsszeli politikával ellentétben mi veszélyként tekintünk", hiszen a migráció jelentősen növeli a terrorizmus kockázatait - olvasható a BM tájékoztatásában.



Hozzátették: a jogi határzár és a tranzitzónák célja a biztonság erősítése, az illegális migráció megállítása. A tranzitzónákban senki nincs őrizetben, hiszen azok nyitottak, szabadon elhagyhatóak Szerbia felé, a tranzitzónákban az uniós szabályok szerinti menedékkérelmi eljárást folytatják le a magyar hatóságok - szögezték le. Mint írták, a magyar kormány a tranzitzónát és a kerítést is fenn kívánja tartani, és továbbra is elutasítja a migránsok kötelező betelepítését.



Ha mindezek miatt az Európai Bizottság jogi eljárást indít, készen állunk a jogi vita megvívására - jelentette ki.

MTI