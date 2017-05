Jogi lépésekkel válaszol az Origo a Momentumnak

Jogi lépéseket tesz az Origo, miután csütörtökön a Momentum Mozgalom elnöke és pár munkatársa - ahogy az origosok mondták - betört az internetes lap szerkesztőségébe. A nemrég politikai párttá alakult Momentum vezetője a számára nem tetsző cikkek miatt vonta kérdőre az Origo újságíróját. A Momentum azt ígéri, hogy ha kormányra kerülnek, akkor bezárják a közmédiát. Jelenleg nagyjából 1 százalék a támogatottságuk.

„Rögtön bejött a szerkesztőségbe, rákönyökölt az asztalomra, előadta, hogy miről szeretne beszélgetni velem, én meg közöltem vele, hogy nem hatalmazott fel engem senki, hogy vele beszélgessek”- így emlékezett vissza az Origo újságírója arra a délutánra, amikor a Momentum elnöke betört a hírportál szerkesztőségébe.

Fekete-Győr András köszönés után egyből Kovács András asztala felé vette az irányt. Bemutatkozás nélkül, azonnal kérdéseket tett fel az újságírónak. Kovács András azt válaszolta, hogy nem járul hozzá a felvételhez, a momentumosok ennek ellenére tovább forgattak.

Fekete-Győr azt mondta: azért törtek be a szerkesztőségbe, mert sérelmezték, hogy az Origo egyik párttársukról, Hajnal Miklósról azt írta: 12 millió forintot tüntetett el egy start up cégen keresztül.

Bár az újságíró nem válaszolt neki, a Momentum politikusa tovább kérdezgetett. Később pedig azt is mondta: szerinte teljesen helyén való, hogy engedély nélkül törtek be a szerkesztőségbe. A lap munkatársai közül ezután többen is megkérték, hogy hagyja el az épületet, Fekete-Győr Andrásék azonban csak akkor voltak hajlandóak távozni, amikor az irodaház portásai erre felszólították őket.

Az Origo újságírója a Híradónak elmondta: megdöbbentőnek tartja a Momentum akcióját, a lap pedig jogi lépéseket tervez az ügyben. Hozzátette: ha Momentumosok valóban a róluk készült cikkeket sérelmezték volna, akkor jogi úton kellett volna helyreigazítást kérniük.

„A furcsa az egészben az, hogy a cikkekkel kapcsolatban semmilyen jogi eljárást nem indítottak, pedig ez lenne a megfelelő formája, ha valakiről valami olyasmit állítunk esetleg, ami nem igaz, akkor az a bíróságon keressen jogorvoslatot. És majd azt követően értelemszerűen, ha nekik ad igazat a bíróság, akkor helyreigazítjuk az ominózus állítást”- fogalmazott Kovács András.

Nem volt jó húzás

Az Index szerint a látogatás a Momentum eddigi legrosszabb húzása volt, és a jelenet az elsőtől az utolsó pillanatig kínos. Azt írják: az a kellemetlenkedés, amit Fekete-Győr András az Origónál rendezett, se nem vicces, se nem laza vagy pimasz, és – mint fogalmaznak – az ember óhatatlanul a munkájukban feltartott dolgozókkal azonosul. Ráadásul az, hogy a Momentum elnöke engedély nélkül tartózkodott magánterületen, még jogsértő is.

Bezáratnák a közmédiát

A CEU-mellett tüntetők korábban megtámadták az M1 stábját, mikrofonjukat elvették, majd a rohamrendőrök közé dobták. Az esetről Fekete Győr-András azt mondta: mindenki azt kapja, amit megérdemel.

Az M1 kereste a Momentum Mozgalmat is, hogy híradónknak interjút kérjenek Fekete-Győr Andrástól.

A pártelnöktől azt szerették volna megkérdezni, hogy hová fognak még betörni és hogy a jogsértések sorában illetve az újságírók zaklatásában hol van a momentumnál határ. A párt levélben azt válaszolta, hogy Fekete-Győr András jelenleg Brüsszelben tartózkodik, ám amennyiben – mint fogalmaztak – mással is megfelelő az interjú elkészítése, akkor annak élő adásban nincsen akadálya.

A Facebookon a 444 újságírója az akcióra úgy reagált: ne az Origóban bohóckodjanak, hanem ígérjék meg, hogy hatalomra jutásuk esetén, a teljes közmédiát bezáratják. A párt kommentben azt írta, hogy „deal”, azaz egyetértenek az ötlettel. Saját oldalukon ki is fejtették, hogy programjukban is szerepel a közmédia bezárása. Ahhoz azonban, hogy egy párt programja ne csak terv maradjon, meg kell nyerni a választást. A Momentum Mozgalom a legfrissebb közvélemény kutatások szerint jelenleg 1 százalékon áll.

A kormánypártok elítélik az akciót

A kormánypártok, valamint a Jobbik, az LMP és a Liberálisok is elítélték a a Momentum Mozgalom Origo elleni támadását.

Az MSZP sajtótájékoztatóján Szakács László erről nem beszélt: a politikus bojkottálta a párt által kormányközelinek tartott média újságíróit. A kérdést sem várta meg.

A Hír Tv-nek egyébként válaszolhatott volna a szocialista politikus, ám a Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó televízió ezzel kapcsolatban nem tett fel kérdést.

A Momentum Mozgalom támadását több hírportál is elítélte. A Figyelő közleményben azt írta: a rendszerváltás óta egyetlen politikus vagy párt sem vetemedett arra, hogy egy róla szóló cikk miatt az azt közlő szerkesztőséget lerohanja.

Mint fogalmaznak: ez nem csak törvénytelen, hanem erkölcsileg is védhetetlen, és a 20. század legrosszabb időszakait idézi. A portál emellett arra kért minden jóérzésű, a sajtószabadság és az újságírás iránt elkötelezett újságírót, hogy ítélje el a történteket.