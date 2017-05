Soros-LMP-összjáték a gödi akció körül

2017. május 20. 11:11

Több jel is arra mutat, hogy a Soros Györgyhöz kötődő MDAC nevű civil szervezetnek a gödi Topház Speciális Otthonról írt jelentése egy jól megszervezett kormányellenes lejárató akció része volt. Erre utal, hogy csupán egy nappal a jelentés közzététele után már a The New York Times is a nem egészen húszezres lélekszámú településen található intézményről, és az abban uralkodó állítólagos embertelen körülményekről írt.

Egy héttel a jelentés közzététele után a szervezetnek sikerült egy brüsszeli sajtótájékoztatót megszerveznie, és megoldották egy másik speciális otthon korábbi ápoltjának kiutaztatását is, aki olyan leegyszerűsített kijelentéseket tett a fórumon, mint „aki nem tudott beszélni, azt bántották” az otthon gondozói.

Bár az MDAC-nek ezt a projektjét is támogatta az Európai Bizottság (EB), az említett brüsszeli sajtótájékoztató megszervezése az uniós intézményektől függetlenül zajlott le. A beszámoló a Press Club Brussels Europe (PCBE) rendezvényén hangzott el, amely az Európai Uniótól független szervezetként működik. Az MDAC aktivistái meghívták az EB alelnökét is, ám Frans Timmermans nem jelent meg a sajtóeseményen.

Egyébként a PCBE honlapján olvasható tájékoztató szerint NGO-k és lobbiszervezetek számára is rendszeresen fórumot biztosítanak.

A beszámoló készítői jelezték: az EB-hez és az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordulnak, továbbá az uniós pénzek elköltésének ellenőrzését szeretnék elérni. A sajtókonferencia felszólalói között hasonló álláspontot foglalt el Herczog ­Mária is, a Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület elnöke. Az egyesület egy 2013-as jelentését szintén Soros György Nyílt Társadalom Intézete támogatta.

Steven Allen, az MDAC kampányigazgatója nyilatkozata szerint az EB támogatásával főként Kelet-Európában vizsgáltak speciális otthonokat. Állítása szerint a vizsgált államok közül nálunk volt a legelutasítóbb az állami hatóság.

Figyelemre méltó: az MDAC-vel együttműködő LMP-társelnök, Szél Bernadett országgyűlési képviselői státusával bármikor jogosult belépni az intézménybe, és a Soros-szervezet stábja is forgathatott és bőséges anyagot rögzíthetett a gödi Topházban. Értesülé­seink szerint a bentlakók személyiségi jogait sértette, hogy beállított, manipulált képeket is készítettek, amiről nem konzultáltak a sérültek gyámjaival.

