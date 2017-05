Idén is lesz Békés-tarhosi Zenei Napok fesztivál

2017. május 20. 14:13

Június 16. és július 2. között rendezik meg idén a Békés-tarhosi Zenei Napok fesztivált, az ország egyik legrangosabb komolyzenei találkozóját Békés megye névadó településén - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A 41. fesztivált a Kodály-emlékév jegyében szervezik, idén ünnepeljük ugyanis Kodály Zoltán halálának 50. évfordulóját. Június 18-án az Erzsébet-ligetben megkoszorúzzák Kodály mellszobrát és kiállítást is rendeznek Kodály hangja a zenében Magyarország hangja Kodály 1882-1967. címmel a kulturális központban. A tárlatot Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke nyitja meg. Június 18-án, vasárnap este a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar koncertjében is felcsendül Kodály-mű, a Háry János intermezzója.

A fesztivál június 16-án, pénteken a Békés Városi Ifjúsági Fúvószenekar beharangozójával veszi kezdetét. Szombaton indul a nemzetközi vonószenekari tábor és aznap mutatják be a város által kiírt drámapályázat győztes darabját.



A színdarabíró-pályázatot tavaly november végén hirdették meg, a felhívásra 41 pályázat érkezett be az ország valamennyi pontjáról, még külföldről is. Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház és Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója, valamint Kovács Edit színművész a soproni Gabnai Sándor Madzagfalva harangja című darabját választotta nyertesnek, de kiosztottak három különdíjat is.



A darabot a békéscsabai Színitanház növendékei állítják színpadra Czitor Attila rendezésében.



Hétfőn, 19-én kezdetét veszi a Szép Magyar Beszéd Békés-tarhosi Olvasótábor, és megrendezik a Szép Magyar Beszéd IV. Olvasáskonferenciát, amelyen egyebek mellett a Kodály-módszerről, Kodály életművéről és az anyanyelvi nevelésről, és a 71 éve alapított tarhosi énekiskoláról is szó lesz, ahol első ízben valósult meg a Kodály-módszer szerinti intézményesített oktatás. (Az egykori énekiskola 2007-ben Magyar Örökség Díjat kapott).



Június 24-én, szombaton kezdődik a XXIV. Nemzetközi Fuvolakurzus és a XIV. Békés-tarhosi Kórustalálkozó. Következő nap rendezik meg az V. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót.



A hagyományoknak megfelelően idén is szerveznek komolyzenei kurzusokat, így lesz Nemzetközi Vonószenekari Tábor (az elsőt 1947-ben Kodály Zoltán avatta fel) és Nemzetközi Fuvolakurzus.



A fesztiválon mások mellett fellép a Talamba Ütőegyüttes, a Muzsikás Együttes, a Suttyomba Zenekar, az ExperiDance, Szecsődi Ferenc Liszt-díjas művész ad hegedűhangversenyt, sor kerül Pálúr János orgonaművész előadására, valamint a Pankastic! zenekar és a Corpus Harsona Quartett közös koncertjére.



A részletes program a www.betazen.hu oldalon érhető el.

MTI