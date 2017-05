Karácsony nemcsak kormányt, hanem rendszert is váltana

2017. május 20. 17:34

Nemcsak kormányváltásra, hanem rendszerváltásra is szükség van - szögezte le szombati kampányindító rendezvényén Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.

A Párbeszéd olyan országot szeretne építeni ahol "mindenki számít, amely mindenki közös otthona tud lenni" - tette hozzá.

Az ország problémái között Karácsony Gergely a korrupciót emelte ki. Véleménye szerint ráadásul elhitetik, hogy a korrupció a politika szinonimája.



A Párbeszéd szintén fontosnak tartja, hogy új adórendszer, új jövedelempolitika legyen.



Karácsony Gergely szerint az elmúlt hetekben, hónapokban valami elindult: aláírásgyűjtések, tüntetések jelzik, hogy megmozdultak az emberek. Ugyanakkor kiemelte: van egymillió olyan dühös szavazó, aki kormányváltást akar, de nem tudják kire szavazzanak. A Párbeszéd dolga, hogy ennek az egymillió embernek hiteles jövőképet adjon.





A politikus azt monda: együttműködnek azokkal a pártokkal, akik nem az Orbán-kormány előtti rendszerben gyökereznek, hanem jövőt építenek. Céljuk, hogy megtalálják a közös nevezőt, mint például hogy megvédjék a Városligetet, megakadályozzák a paksi beruházást - sorolta.



A jövő Magyarországa, amelyben hisz, "nem megoszt", hanem az együttműködésről szól - emelte ki Karácsony Gergely, hozzátéve: hisz benne, hogy lehet változás, hisz a rendszerváltók új szövetségében. Kitért arra is, hogy nyitottak az együttműködésre.



A Zuglóban tartott kampányindító rendezvényen Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke kiemelte: mindenhol hallani, hogy néhányan már elengedték 2018-at, s csak a "bejutásra, gyúrnak". Szabó Tímea viszont azt mondta: nem lehet feladni a reményt, és nem is fogják. Kiemelte: meg kell győzni az embereket, hogy a változás most is lehetséges. "Nincs 2022, 2018 van!" - szögezte le Szabó Tímea, hozzátéve: "2018-ban le lehet váltani Orbán Viktort és embertelen kormányát".



A Párbeszéd kampányindító rendezvényén Hajós András dalszerző, műsorvezető is kitért arra, hogy sokak szerint "már mindegy", "úgysem lehet leváltani Orbán Viktor rendszerét". A műsorvezető szerint viszont ekkor jön a legrosszabb: a megszokás, "amikor ami tegnap még tisztességtelen, ízléstelen és erkölcstelen volt mára normális lett".



Meg kell találni a normális és tisztességes embereket, újra azért kell dolgozni, hogy Magyarország egy normális hely legyen. "Ehhez olyan politikusokat kell találni, akik nem csalnak, nem mutyiznak, akik nem az ország leggazdagabb, hanem az ország leghasznosabb emberei akarnak lenni" - tette hozzá.





Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje a párt elnökségi tagjai társaságában a budapesti Dürer Rendezvényházban tartott kampányindító rendezvényén 2017. május 20-án. MTI Fotó: Kallos Bea

MTI