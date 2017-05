Utolsó pillanat – lejár az adóbevallások határideje

2017. május 21. 08:46

Idén május 20-a szombatra esett, így május 22-én éjfélig kell elkészíteni a személyijövedelemadó-bevallást. 2017-től ebben segít az E-SZJA. A NAV szerint a postai sorban állás már nem lesz, de valószínű, sok adózó eben az évben is Pató Pál módszerét alkalmazza az ügyintése során.

Minden eddiginél kisebb sorok lesznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) várakozása szerint a postahivatalok előtt május 22-én. Idén először, az E-SZJA segítségével ugyanis 3,8 millió állampolgár az interneten is elkészítheti a személyijövedelemadó-bevallását a fenti határidőig.

Az adózástörténeti fejlesztést népszerűsítő hirdetésben a NAV azt tanácsolta az adózóknak, hogy szaladgálás, felesleges papírmunka helyett nyissanak elektronikus ügyfélkaput, és a neten keresztül intézzék otthonról adóügyeiket.

Sorban állás helyett csak egy kattintás

Az E-SZJA-rendszer alapos előkészület után idén március 15-én indult el. Az ügyfélkapun keresztül elérhető virtuális nyomtatvány újdonsága abban áll, hogy az adóhatóság a munkáltatóktól kapott adatok alapján az adózóknak egy SZJA-bevallási tervezetet készíttet. Az adózók ezt az internet segítségével ellenőrizhetik, szükség esetén kiegészíthetik, majd pedig egy kattintással – postai sorban állás nélkül –küldhetik vissza a NAV-nak.

Kiss András Péter, az adóhatóság szóvivője szerint egyértelműen megugrott az érdeklődés az E-SZJA iránt, amit számítógépen, tableten, de akár még okostelefonon is kitölthetnek az adózók. Mint mondta, február környékén 2,5 millió polgárnak volt elektronikus hozzáférése, majd a következő két hónap alatt még 150 ezren nyitottak ügyfélkaput.

Élesedik, akkor is ha nem nézte meg az adózó

Az E-SZJA fontos újítása az is, hogy május 23-tól minden, a rendszerben található adóbevallás érvényessé válik. Akkor is ha, az adózó megnézte, rendben találta és elfogadta, de akkor is, ha a határidőig meg sem nyitotta a dokumentumot. Utóbbi esetén viszont vállalnia kell a következményét annak, hogy ha például hiányos maradt az adóbevallása.

A NAV szóvivője szerint valószínű, sokan Pató Pál úr módszerével az utolsó pillanatokra hagyják a teendőket, mint a korábbi években is, és csak ekkor fogják megnézni, és elküldeni a NAV-hoz a bevallást, illetve rákattintani és elfogadni a tervezetet.

Akinek még nincs Ügyfélkapuja, az adóhivatalban az kinyomtathatja, és átnézheti, majd elfogadhatja, illetve leadhatja. Kiss András Péter szerint azonban, ha már valaki bemegy a NAV-hoz, az alkalmat kihasználva tanácsos neki az ügyintése során ügyfélkaput is nyitnia, hiszen jövőre is lesz bevallás.

Az adózóknak idén nem kell félniük a sorban állástól MTI Fotó: Soós Lajos

200 ezres határ

Ugyancsak hasznos tudnivaló az adózóknak, hogy aki tavaly több önkéntes egészségbiztosítási vagy nyugdíjpénztárnak is befizetett, a bevallásában rendelkeznie kell arról, hogy az állam melyik pénztárhoz utalja vissza az erre járó adókedvezményt.

Akit viszont fizetési kötelezettség terhel – például egy lakáskiadásból származó extra jövedelem miatt – idén is kérhet pótlékmentes fizetést.

Figyelni kell, hogy akinek a bevallása szerint a fizetendő személyi jövedelemadója, illetve egészségügyi hozzájárulása eléri a 200 ezer forintot, lehetőséget kérhet hat havi pótlékmentes részletfizetésre. Az első részlet május 22-ig kell utalni a NAV-nak.

Lojálisak a jótékonykodók

Kis András Péter kiemelte azt is, hogy az E-SZJA lényegesen egyszerűbbé, gyorsabbá tette a társadalmi szervezetek, egyházak, és a Nemzeti Tehetség Program támogatását. 2017-től egy kattintással látható az összes olyan társadalmi szervezet és egyház, amelyeket a személyi jövedelemadónk 1+1 százalékával támogathatunk.

Tavaly 25 milliárd forint volt a keret, amiből 14,5-15 milliárdról rendelkeztek az adózók, akik közül minden második juttat ezen az úton pénzt civilszervezeteknek, egyházaknak.

A 1 százalékos felajánlások kedvezményezettjei között a legnépszerűbbek az egészségügyi és az állatvédő szervezetek. A civilek forrásszerzését támogató Human Dialog társaság, valamint az Emocionális Marketing nevű piackutató cég 2016-ban végzett felmérése a többi között azt állapította meg, hogy az adófizetők lojálisak, a felajánlók kétharmada ugyanis ugyanannak a civilszervezetnek adja évről-évre az 1 százalékát.

hirado.hu - M1