Meghökkentő árak a Balatonnál

2017. május 21. 10:05

Tavasz vége hagyományosan a nyaralóvásárlás ideje, ilyenkor kb. 80 százalékkal több üdülő talál gazdára, mint az év többi időszakában. A magyarok legszívesebben a Balaton parti településeken keresnek pihenési lehetőséget, amelyet a helyi ingatlanárak folyamatos emelkedése, és a befektetői aktivitás is jól mutat.

Nem csak az árak, hanem az ingatlanok típusa és a vásárlóközönség is jelentős változásokon megy keresztül. A KSH adatai szerint idehaza tavaly több mint 27 ezer négyzetméternyi nyaralót adtak át, az előző évinél közel százzal több épületet.

A nyaralók építése ugyan elmarad a lakásépítések számától, azonban a tendencia nagyon hasonló: 2012 óta a tavalyi adat volt a legmagasabb. A kiadott építési engedélyek és a több ezer, még csak tervezőasztalon lévő ingatlan révén az átadások száma az elkövetkezendő néhány évben fog tetőzni - véli Katona Tamás, a siófoki OTP Ingatlanpont vezető értékesítési tanácsadója.

Fővárosi árak a Balaton fővárosában

A Balaton és környéke a mai napig a legnépszerűbb nyaralócélpontok közé tartozik, egyre többen szeretnének ingatlant vásárolni a magyar tenger környékén. Ez az árakon is meglátszik: a fővároshoz közeli Balatonkenesén 15 százalékos, Siófokon pedig 11 százalékos növekedés volt egy év alatt.

Az elmúlt években átadott vízparti újépítésű ingatlanoknak is köszönhető többek között, hogy a Siófoki és Fonyódi járásban már közel 300 ezer forintot kell fizetni négyzetméterenként az ingatlanokért. Országos összevetésben ezek a járások (fonyódi, siófoki és balatonfüredi) a népszerűbb fővárosi kerületek mögött be is kerültek a legdrágább húszba.

Inkább apartman, mint nyaraló

Nem csak az árak, hanem az értékesített ingatlanok típusa is kezd megváltozni. Sokak gondolatában a balatoni nyaraló a mai napig egy kisházat és telket jelent, gyümölcsfákkal és szőlővel. Ennek oka, hogy a déli parti települések vízparti külterületeinek 40-50 évvel ezelőtti felparcellázásával, és a Balaton partvédelmének kialakításával létrejövő telkek az ehhez hasonló építkezési formákra adtak lehetőséget.

A 21. század vásárlói azonban egyre inkább újépítésű, partmenti, panorámás társasházi lakásokat keresnek. Ezek árszínvonala jóval magasabb, nem kizárólag a magasabb komfortfokozat, hanem a közvetlen vízkapcsolattal rendelkező építési telkek limitált száma miatt is. Az ingatlan-befektetők számára szintén vonzó a Balaton környéke, több település is mostanában látott hozzá új üdülőterületek kijelöléséhez, parcellázáshoz és közműfejlesztésekhez. Az új telkek beépíthetősége megengedi akár többlakásos apartman-házak építését, amely az átlagosnál magasabb haszonkulccsal kecsegtet.

Nem kell vele bajlódni

A vevők nagy része már nem szeretne egész évben bajlódni egy kert és egy önálló nyaralóépület karbantartásával. Sokkal inkább vágynak egy jól megközelíthető apartmanra, lakásra, amely fenntartása annyi energia befektetést sem igényel, mint egy kertes nyaralóé. A tulajdonos megérkezik, beáll a parkolóba és öt perc múlva már nyaral – mondta a szakember, aki szerint a következő években ezres nagyságrendben kerülnek újépítésű ingatlanok a piacra, noha legtöbbjük még csak a tervezőasztalon létezik.

privatbankar.hu