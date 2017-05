Brit választások - Csökkent a konzervatívok előnye

2017. május 21. 13:10

A vasárnap ismertetett legfrissebb felmérések szerint érzékelhetően csökkent a kormányzó brit Konzervatív Párt korábban jelentős támogatottsági előnye az előrehozott parlamenti választások előtt nem egészen három héttel.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató hálózat, a YouGov új felmérése szerint - amely a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi lap megbízásából készült - a konzervatívokra most 44 százaléknyian szavaznának, egy százalékponttal kevesebben, mint egy héttel korábban, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt ugyanakkor 3 százalékponttal 35 százalékra növelte szavazótáborát.

A YouGov hangsúlyozza, hogy a Konzervatív Párt 9 százalékpontos előnye a legkisebb a választási kampány kezdete óta.



A június 8-ára kiírt parlamenti választások bejelentése után nem sokkal a YouGov még 19 százalékpontos előnyt mért a konzervatívoknak. Ez elég lett volna ahhoz, hogy a Konzervatív Párt létszámfölénye a jelenlegi 17 főről 114-re bővüljön az összes többi frakció együttes létszámához mérve a 650 tagú londoni alsóházban.



A YouGov új vizsgálatában kimutatott támogatottsági előny azonban a brit választási rendszer alapján 46 fős alsóházi konzervatív létszámfölényt eredményezne. Ez szintén kényelmes többség lenne, de elmaradna a konzervatívok által remélt földcsuszamlásszerű győzelemtől.



A Munkáspárt népszerűsége a kampány kezdete óta folyamatosan emelkedik: a Labour támogatottsága a választások múlt havi kiírása után még csak 24 százalék körül mozgott.



A The Sunday Times kommentárja szerint a konzervatívok táborának érzékelhető fogyatkozásában része volt a Konzervatív Párt minap közzétett választási programjának is, amelyben az időskorúaknak járó állami szociális ellátás egyes elemeinek szigorítása is szerepel. A program egyebek mellett rászorultsági vizsgálathoz kötné a téli fűtési hozzájárulás folyósítását.



A YouGov felmérése szerint a módosítási terveket a brit választók 35 százaléka támogatja, 40 százalék viszont ellenzi.



Egy másik közvélemény-kutató cég, a Survation, amely a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi tömeglap számára végezte el országos felmérését, 46 százalékos támogatottságot mutatott ki a Konzervatív Pártnak; a Munkáspártra e vizsgálat szerint 34 százalék voksolna.



A Survation által mért 12 pontos konzervatív előny 5 pontos csökkenés egyetlen hét alatt, a cég múlt heti felmérésében ugyanis a Konzervatív Párt még 17 százalékpontos előnnyel vezetett a Labour előtt.



A mostani vizsgálat szerint a brit választók 28 százaléka támogatja, 47 százalék ugyanakkor elveti az időskori szociális ellátás finanszírozásának reformterveit.

MTI