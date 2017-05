Szelényi: az Együtt az európai Magyarországért küzd

2017. május 21. 21:02

Az Együtt az európai Magyarországért küzd - fogalmazott az ellenzéki párt független országgyűlési képviselője az Együtt "Veszprémben sem adjuk a jövőnk" címmel szervezett tüntetésén Veszprém főutcáján vasárnap délután.

Szelényi Zsuzsanna a tüntetésre összegyűlt alig több mint két tucat ember előtt azt mondta: "Magyarország kormánya nem tartja be azokat a játékszabályokat, amelyek alapján ezt az országot európai országnak lehet tekinteni."



Hozzátette: Veszprém egy európai város, itt magát mindenki európainak tekinti, és ebben a városban mindenki azt akarja, hogy Magyarország európai ország legyen és az is maradjon. Azért beszélünk ma, mert azt akarjuk, hogy a gyermekeink is európai Magyarországon élhessenek - hangsúlyozta a politikus.



Beszédében kitért a készülő civil törvényre, amelyhez hasonló - hogy a "civileknek ki kelljen írni a mellére vagy a homlokára, hogy külföldről támogatott szervezet vagyok" - szerinte csak Oroszországban van. Szelényi Zsuzsanna azt mondta: azoknak a szervezeteknek, amelyek erre kényszerülnek, rövid idő múlva eltűnnek a támogatói, összeroppannak és be kell zárniuk a kapuikat.



Az Együtt a veszprémi és ezzel párhuzamosan több más hazai nagyvárosban tartott tüntetésével a civilek által szervezett vasárnapi, budapesti megmozdulással vállalt szolidaritást.

MTI