McMaster és Tillerson Trump kijelentéseiről nyilatkozott

2017. május 21. 21:27

Donald Trump elnök azért hozta szóba a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója, James Comey elbocsátását az orosz külügyminiszterrel folytatott megbeszélésen, hogy megmagyarázza, miért nem tudta eddig megtalálni az együttműködés lehetőségeit Moszkvával - állította az amerikai kormányzat két magas rangú tagja vasárnap.

Herbert McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadó az ABC televízió "Ez a hét" című műsorában, Rex Tillerson külügyminiszter pedig a Fox televíziónak nyilatkozott a kényes ügyről.



Donald Trump és Szergej Lavrov május 10-én a Fehér Házban folytatott tárgyalásán a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a külügyi tárca vezetője is részt vett. A beszélgetés Comey igazgatót érintő részleteit kiszivárogtatták a The New York Times című napilapnak, amely nyilvánosságra hozta, hogy Trump elnök bolondnak nevezte Comey-t, és azt mondta, az FBI-igazgató menesztése enyhítette azt a "hatalmas nyomást", amelyet a 2016-os amerikai elnökválasztásba történő állítólagos orosz beavatkozás vizsgálata miatt kell elviselnie, de "most megkönnyebbültünk".



McMaster azt fejtegette: a beszélgetésnek ez a része lényegében arról szólt, hogy az elnök feszültnek érzi magát, mert az Oroszországgal kapcsolatos vizsgálat túl gyakran szerepel a hírekben, és emiatt képtelenség az együttműködésről tárgyalni Moszkvával. A nemzetbiztonsági főtanácsadó, kérdésre válaszolva, leszögezte: ő személy szerint egyáltalán nem érzi magát emiatt kellemetlen helyzetben.



"Nem okoz nehézséget, hogy a nemzetet és az elnököt szolgáljam" - fogalmazott.



Tillerson miniszter azt hangsúlyozta: Trump elnök ily módon azt is megpróbálta tudatni az oroszokkal, hogy belpolitikai viták miatt nem hagyja eltéríteni magát a célkitűzéseitől.



A vasárnapi televíziós politikai vitaműsorokban más politikusok is kifejtették véleményüket az ügyről. John McCain republikánus szenátor a Fox televízióban megdöbbenésének adott hangot amiatt, hogy az elnök bolondnak minősítette a volt FBI-igazgatót. McCain az interjúban azt mondta: "Lavrov a fejbólintó jánosa egy gonosztevőnek és gyilkosnak, aki az orosz fegyvereket arra használta, hogy csapást mérjen kórházakra Aleppóban és aki mindenütt megsérti az emberi jogokat".



A szintén republikánus Jason Chaffetz, a képviselőház kormányzati ellenőrzéssel foglalkozó bizottságának elnöke az ABC televíziónak adott interjújában azt sürgette, hogy zárják börtönbe a kiszivárogtatókat.

MTI