Még mindig tisztázatlan a vitorlásrepülő tragédiája

2017. május 21. 22:53

Még mindig nem tudni mi okozta a tegnapi nyíregyházi vitorlásrepülő tragédiáját. A gép állítólag furcsán körözött, mielőtt lezuhant. A pilóta egyedül volt a fedélzeten, azonnal életét vesztette. A repülő lakott területen csapódott a földbe, csak a szerencsén múlt hogy nem történt nagyobb baj - hangzott el az M1 Híradójában.

Üresen, letakarva álltak a repülőgépek a Nyíregyházi Légisport Egyesület hangárában vasárnap délelőtt. Ennek az egyesületnek volt a tagja az a férfi is, aki szerencsétlenül járt gépével szombaton. Vitorlázórepülőjével nagyjából másfél kilométert tett meg, majd lezuhant. A pilóta életét már nem tudták megmenteni.

A Híradó megkereste az egyesület tagjait, mondják el, mitől történhetett a tragédia. Ők azt mondták nagyon megviselték őket az események és egyelőre nem kívántak kamera elé állni. Azt tudjuk, hogy a nyíregyházi repülőtérről szállt fel a férfi és több órát szeretett volna levegőben tölteni,de hogy mi történt vele, miért zuhant le, azt egyelőre vizsgálják.

Repülőgépe a felismerhetetlenségig szétroncsolódott és apró darabokra hullott szét, amikor egy épületnek ütközött. Az egyik szemtanú szerint több kört is tett a házak felett. Ők az udvaron tartózkodtak, és végignézték, amint a pilóta próbálja a levegőben tartani a gépet.

Magyarországon évtizedek óta nem volt arra példa, hogy repülőgép lakott területre zuhant volna. Úgy tűnik, most is csak a szerencsének köszönhető, hogy a balesetben más nem sérült meg. A roncsok ugyanis egy forgalmas utcától mindössze 20-30 méterre, egy wellness-szállodának is otthont adó szolgáltatóház udvarán szóródtak szét. A rendőrség büntetőeljárást indított a baleset ügyében.

