A horvát pártok mindegyike győzelemként értékelt

2017. május 22. 10:36

A horvát pártok mindegyike győzelemként értékelte a helyhatósági választások eredményét - derült ki a pártok elnökeinek nyilatkozataiból a választások éjszakáján.

Andrej Plenkovic a nagyobbik kormánypárt, a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) elnöke úgy vélte, pártja győztes eredményt ért el a választásokon. Mint mondta 21 megyéből 12-ben szerezték meg a vezetést, ott ahol pedig nem született győzelem, a második körben, június 4-én fognak győzni. Az első körben 35 városban választottak HDZ-s polgármestereket az állampolgárok, 2013-ban ez 25 városban sikerült - tette hozzá. A HDZ jelöltje Zágráb városában mindössze 5 százalékot szerzett. Plenkovic ezzel kapcsolatban elmondta: sajnálja, hogy a fővárosban az emberek nem ismerték el a HDZ programját.



Bozo Petrov, a volt kisebbik koalíciós párt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) elnöke újságíróknak úgy nyilatkozott: elégedett a választások eredményével. A Híd a Split-Dalmát és a Dubrovnik-Neretva megyéért, valamint a kelet-horvátországi Vukovár-Szerém megyéért szállt harcba. Ezekben a megyékben második helyen végzett elöljáró-jelöltjük, és ezekben a körzetekben második fordulót rendeznek a két legtöbb szavazatot szerzett jelölt részvételével. A párt Metkovic városában sem tudott első körben nyerni, ahonnét a Híd országos párttá nőtte ki magát. Elemzők úgy vélték: ahhoz képest, hogy a Híd először indult országos szinten helyhatósági választásokon, egy megyét kivéve, minden megyében sikerült tanácstagokat juttatnia a megyei tanácsokba, ami szerintük nem rossz eredmény.



Davor Bernardic, az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke sajtótájékoztatóján elmondta: pártja a négy legnagyobb horvát városban (Zágráb, Rijeka, Split és Eszék) kiváló eredményeket ért el. Szavai szerint Rijeka volt és maradt is a DSP fellegvára.



Kijelentette: koalíciós partnereivel négy megyében - köztük Zágráb megyében - arattak győzelmet, Zágrábban és Eszéken pedig a második fordulóban küzdenek majd meg a polgármesteri helyekért.



Az SDP elnöke előrehozott parlamenti választásokat is sürgetett, mert szerinte Horvátországnak nincs stabil kormánya és parlamenti többsége.



Elemzők szerint a szokásokhoz híven minden párt győzelemként könyvelte el a helyhatósági választások eredményét, ugyanakkor jól látszik, hogy patthelyzet alakult ki az országban, ami előrevetíti egy esetleges előrehozott parlamenti választások kimenetelét is, vagyis, hogy egyik nagy párt sem fog tudni egyedül kormányt alakítani.

MTI