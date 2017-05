A szenátus elé áll a leváltott FBI-igazgató

2017. május 22. 13:35

Beleegyezett James Comey, az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) volt igazgatója (képünkön), hogy meghallgassák az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának nyílt ülésén annak a vizsgálatnak a keretében, amelyet a tavalyi elnökválasztásra gyakorolt esetleges orosz befolyás ügyében folytatnak. A meghallgatásra május 29-e után kerülhet sor. Arra vonatkozóan azonban ellentmondásos nyilatkozatok születtek, hogy Donald Trump amerikai elnök beszélt-e Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek Comey leváltásáról. Lavrov a hét végén kijelentette: amerikai tárgyalásai során ezt nem vitatta meg az elnökkel.

– Egyáltalán nem érintettük a kérdést – idézte az Interfax hírügynökség Lavrovot. A The New York Times értesülése szerint viszont Trump a múlt héten azt mondta Lavrovnak és Szergej Kiszljak washingtoni orosz nagykövetnek: Comey leváltása enyhítette azt a „hatalmas nyomást”, amelyet az amerikai elnökválasztásba történő állítólagos orosz beavatkozás vizsgálata miatt kell elviselnie. A liberális lap közölt egy jegyzőkönyvet is, amely szerint Trump elmondta: „Éppen most mentettem fel az FBI igazgatóját. Bolond volt, teljesen ütődött.” Lavrov kijelentése után ugyanakkor Herbert McMaster nemzetbiztonsági tanácsadó és Rex Tillerson külügyminiszter arról beszélt tévéadásokban: Trump azért hozta szóba Lavrovnak Comey leváltását, hogy megmagyarázza, miért nem tudta eddig megtalálni az együttműködés lehetőségeit Moszkvával.

Magyar Idők