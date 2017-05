150 éves a Kasszandra levél

Kossuth Lajos Deák Ferenchez intézett nyílt levele, a kiegyezés egyik fontos dokumentuma mára fogalommá vált. Kossuth 1867. május 22-én írta meg az úgynevezett Cassandra-levelet, amelyben megalkuvással, a nemzeti önállóság eszméjének feladásával vádolta Deákot, bírálta a kiegyezést és kitartott a teljes függetlenség követelése mellett.

"Nem szabad egy felbomlásra ítélt birodalomhoz kötni a magyarság sorsát, hiszen Ausztria olyan háborúba is belesodorhat bennünket, amely nemcsak a birodalom, hanem Magyarország felbomlását is eredményezheti: „A közös államiság végveszélybe sodorja Magyarországot” – írta. Kossuth Lajosról készült dagerrotípia. A felvétel 1852-ben Bostonban, Kossuth Lajos amerikai körútján készült. Az emigrációban élő Kossuth kimondatlanul is, de árulónak tartotta Deákot, hiszen felelős és cselekvésre kész politikusként adta fel azokat a célokat, amelyekkel 1848-ban maga is egyetértett, és így lehetetlenné tette a korábbi célok megvalósulását is.