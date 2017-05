Munkába állt a világ első robotzsaruja

2017. május 22. 15:49

Hivatalosan is csatlakozott a dubaji rendőrséghez a világ legelső robotrendőre. Hús-vér társainak hozzá kell szokniuk a jelenlétéhez, hiszen határos időn belül ilyen robotok teszik majd ki a járőröző rendőrök negyedét. A robotrendőr vasárnap kezdte meg első munkanapját, először üdvözölte a vendégeket, majd megkezdte a járőrözést egy biztonsági kiállítás 3 napos konferenciáján. A szervezők azt tervezik, hogy az expo keddi zárónapján már az utcára is kihelyezik.

A robot 1,7 méter magas, száz kilót nyom, képes felismerni és értelmezni az emberek arckifejezéseit, emellett 6 nyelven ért. A rendőrség hangüzeneteket is tud rajta keresztül küldeni, és a robotba épített táblagép segítségével bírságokat is lehet nála fizetni. Ugyanígy lehet bejelenteni a bűncselekményeket is.

hirado.hu