Múzeum Kijevben a lebontott szovjet szobrokból

2017. május 22. 22:59

Múzeumot létesítenek Kijevben a VDNH, vagyis az ukrán kiállító- és várásközpont területén, ahol a szovjet idők elbontott szobrait és más emlékműveit mutatják be.

Az ukrán főváros vezetésének reményei szerint a szoborpark bekerül Kijev tíz leglátogatottabb turisztikai látványosságai közé. Erről Volodimir Prokopiv főpolgármester-helyettes beszélt hétfőn azon a sajtótájékoztatón, amelyet az építkezés megkezdésének alkalmából tartottak. A várakozások szerint a múzeum már ősszel fogadhatja az első látogatókat.



A tisztségviselő kiemelte, a múzeumnak kijelölt helyszín is szimbolikus jelentőségű, hiszen a VDNH a szovjet idők egyik jól ismert jelképe. A mozaikszó jelentése: a népi gazdaság eredményeinek kiállítása.



A szoborpark a Szovjetunió Monumentális Propagandája nevet kapja. Egy szakértőkből álló testület dönti majd el, hogy a fővárosban, illetve az ország régióiban elbontott köztéri szobrok és más emlékművek közül melyek kerülnek be a kiállítás darabjai közé. A tervek szerint a múzeumban kialakítanak egy ismeretterjesztésre és vitafórumok megrendezésére alkalmas területet azoknak, akik érdeklődnek a huszadik századi történelem iránt. A beruházás az előzetes becslések szerint mintegy 10-15 millió hrivnyába, azaz 105-158 millió forintba kerül.



Azt, hogy miért éri meg Kijevnek ez a beruházás, a tisztségviselő kifejtette: először is, a hely egyfajta jelképe lesz annak, hogy Ukrajna végleg szakított a kommunista múlttal, miként azt - szavai szerint az összes civilizál európai ország megtette. Másodsorban szerinte ez lesz az ország legjobb ilyen tematikájú múzeuma, így a főváros újabb turisztikai nevezetességgel fog bővülni.



"Az a feladatunk, hogy ne felejtsünk el történelmünk szovjet lapjait, hanem épp ellenkezőleg, emlékezzünk rájuk. Emlékezzünk arra, minek soha többé nem szabad megismétlődnie" - hangsúlyozta a sajtótájékoztatón részt vevő Volodimir Vjatrovics, az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője.



Az ukrán parlament 2015 áprilisában törvényt fogadott el, amelyben egyebek mellett betiltotta a kommunista és a náci propagandát, valamint a két totalitárius rendszer jelképeinek használatát. A kommunista emlékművek eltávolításáról 2015 november végén hozott rendeletet a kulturális minisztérium. Csak az év végéig a kommunista diktatúra vezéralakjainak csaknem 140 szobrát bontották el Ukrajnában, köztük 40 Lenin-szobrot.

MTI