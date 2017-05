Megnyílt a Szent István Könyvhét Budapesten

2017. május 22. 23:08

Megkezdődött a XXV. Szent István Könyvhét hétfőn Budapesten, az eseményt Erdő Péter bíboros, a Szent István Társulat (SzIT) fővédője nyitotta meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

Erdő Péter kiemelte: "a jubileumi könyvhét jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk a könyvről", jelentőségéről és jövőjéről "gazdag választékú, kicsit széttöredezett világunkban".



Az elektronikus információk és könyvek korában is épülnek új könyvtárak, ezekben az intézményekben pedig helye van nemcsak a könyvnek, hanem a zenének, a képzőművészetnek, sőt még a gasztronómiának is. Legfőképpen pedig helye van a beszélgetésnek, hiszen a kulturális élményekre a róluk való beszélgetés teszi fel a koronát - mondta a bíboros.



Farkas Olivér, a SzIT igazgatója ismertette: a szombatig tartó könyvhéten a budapesti Ferenciek terén 32 könyvkiadó csaknem 8000 kiadvánnyal, köztük 76 könyvheti újdonsággal és nagy kedvezményekkel várja az érdeklődőket.



Elmondta: a fővároson kívül Szegedről, Pannonhalmáról, Kecskemétről, Erdélyből és Délvidékről is érkeztek kiadók a keresztény szellemiségű könyvkiadók legnagyobb hazai seregszemléjére.



Hozzátette: a hét során 64 szerző dedikálja könyvét, a programok időpontja megtalálható a könyvhét katalógusában, valamint a www.szentistvankonyvhet.hu internetes oldalon.



Sarbak Gábor, a Szent István Társulat elnöke a könyvheti kiadványok közül kiemelte Dávid Katalin Vasfüggönyös kereszténység című, az 50-es, 60-as évekről szóló visszaemlékezés-kötetét.



Szólt Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa eszkatológiai egyetemi előadásainak kötetbe rendezett kiadásáról.



Megemlítette Magay Tamás Bibliai eredetű kifejezések, közmondások, bölcsességek magyarul és angolul címmel megjelent munkáját, amely 1000 közkeletű állandósult szókapcsolatot, szólást, bibliai fogalmat és eseményt magyaráz.



Kovács Gergely Szentek és boldogok igazolt csodái címmel a boldoggá- és szentté-avatási eljárásokról, a szentté avatáshoz nélkülözhetetlen csodák igazolási eljárásáról írt tanulmánykötetet. A szerző könyvében húsz csoda pontos és részletes leírására is vállalkozott.



A Lazi Kiadó gondozásában jelent meg Thomas Gordon XII. Piusz és a zsidók, A Vatikán titkos zsidómentési terve a náci időkben című könyve. A kötet közel ötven pap, apáca és római polgár titkos hálózatát mutatja be, melyet a Vatikán a megszállás idején hozott létre a zsidók megmentésére.



Az ünnepségen Erdő Péter és Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, a Stephanus Alapítvány elnöke átadta a 2017. évi Stephanus-díjakat. Az idei kitüntetett teológiai kategóriában Szuromi Szabolcs Anzelm kánonjogász, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, irodalmi kategóriában pedig Pierre Riché francia történész, professor emeritus.

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Sarbak Gábor, a Szent István Társulat elnöke és Farkas Olivér, a Szent István Társulat igazgatója (b-j) a XXV. Szent István Könyvhét ünnepi megnyitóján a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2017. május 22-én. MTI Fotó: Mohai Balázs



Spányi Antal elmondta: a Stephanus-díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány kulturális díja, amelyet 1993-tól az évente megrendezett Szent István-könyvhét megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik "magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén". A díjat alapításától napjainkig 52-en nyerték el - tette hozzá.

